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Байден лидирует в рейтинге кандидатов в президенты среди демократов

16.05.2019 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на почтенный возраст, экс-вице-президент опережает конкурентов даже в соцсетях, ориентированных на молодежь.


Джо Байден / Фото: today.com

76-летний экс-вице-президент США Джо Байден лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента США от Демократической партии. Несмотря на свой почтенный возраст, он опережает конкурентов даже в соцсетях, ориентированных на молодежь.

Об этом говорится в материале аналитической платформы Axios со ссылкой на результаты социального исследования Morning Consult.

"Бывший вице-президент Джо Байден опережает на 12 пунктов сенатора Берни Сандерса в опросе среди постоянных пользователей Твиттера – социальной сети, которая рассматривается с перекосом в пользу Сандерса",  – отмечается в социсследовании Morning Consult.
Исследование также демонстрирует отрыв Байдена от конкурентов в других опросах, в том числе, проведенных среди аудитории телеканалов CNN, MSNBC, Fox News, а также изданий The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal.

Среди ближайших соперников Байдена называют Берни Сандерса, Элизабет Уоррен, Питера Буттиджича, Камалу Харрис и Бето О'Рурка.


 
 
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Несмотря на почтенный возраст, экс-вице-президент опережает конкурентов даже в соцсетях, ориентированных на молодежь.
 
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