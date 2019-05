Байден лидирует в рейтинге кандидатов в президенты среди демократов

Джо Байден / Фото: today.com





76-летний экс-вице-президент США Джо Байден лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента США от Демократической партии. Несмотря на свой почтенный возраст, он опережает конкурентов даже в соцсетях, ориентированных на молодежь.





Axios со ссылкой на результаты социального исследования Morning Consult. Об этом говорится в материале аналитической платформысо ссылкой на результаты социального исследования Morning Consult.





"Бывший вице-президент Джо Байден опережает на 12 пунктов сенатора Берни Сандерса в опросе среди постоянных пользователей Твиттера – социальной сети, которая рассматривается с перекосом в пользу Сандерса", – отмечается в социсследовании Morning Consult.

Исследование также демонстрирует отрыв Байдена от конкурентов в других опросах, в том числе, проведенных среди аудитории телеканалов CNN, MSNBC, Fox News, а также изданий The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal.





Среди ближайших соперников Байдена называют Берни Сандерса, Элизабет Уоррен, Питера Буттиджича, Камалу Харрис и Бето О'Рурка.