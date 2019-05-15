Снова убийство младенца: в Бресте у реки нашли тело ребенка

Сигнал о возможном совершении преступления правоохранители получили из учреждения здравоохранения. Медики сообщили, что 10 мая у них в больнице родила дочь 28-летняя женщина, и что о местонахождении ребенка было неизвестно.

На месте происшествия. Источник — t.me/skgovby/1170





«Работниками милиции на берегу реки было найдено тело девочки, завернутое в простыню. В ходе осмотра тела ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в СК.











