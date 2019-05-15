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Снова убийство младенца: в Бресте у реки нашли тело ребенка

16.05.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что в отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемую задержали.

Сигнал о возможном совершении преступления правоохранители получили из учреждения здравоохранения. Медики сообщили, что 10 мая у них в больнице родила дочь 28-летняя женщина, и что о местонахождении ребенка было неизвестно.
На месте происшествия. Источник — t.me/skgovby/1170

«Работниками милиции на берегу реки было найдено тело девочки, завернутое в простыню. В ходе осмотра тела ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в СК.




 
 
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Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что в отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса....
 
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