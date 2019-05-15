С 1 января ОДКБ возглавит белорус

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этом заявил «Интерфаксу» исполняющий обязанности генерального секретаря данной организации Валерий Семериков,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Он пояснил, что очередь занимать пост генсека ОДКБ 1 января 2020 г. переходит к Беларуси, а от Беларуси только один кандидат — Станислав Зась, кандидатуру которого уже согласовали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия.





В настоящее время пост генсека должен занимать представитель Армении, но, по словам В. Семерикова, случился форс-мажор: в 2018 г. Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. На родине Ю. Хачатурова арестовали по обвинению в попытке свержения конституционного строя, а исполнять обязанности генсека был поставлен российский представитель В. Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.





По информации В. Семерикова, 17 мая состоится внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ, где обсудят вопрос о новом генсеке. А 22 мая на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ с большой долей вероятности будет принято окончательное решение по назначению нового руководителя организации.









Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, целями деятельности которой, согласно уставу, являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам». В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.



