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Может ли клуб «Юность» попасть в КХЛ? Мнение Захарова

16.05.2019 20:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О хоккее в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Может ли клуб «Юность» попасть в КХЛ?

Может ли клуб «Юность» попасть в КХЛ? Мнение Захарова

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
Нет, сейчас навряд ли. Никто не обсуждает этот вопрос, потому что тема закрыта, её уже давно никто не муссирует. Конечно, чем больше команд в КХЛ, тем лучше, но сегодня, как бы, главное – подтянуть хоккеистов до уровня команд КХЛ. То, что сейчас «Юность» и будет заниматься.

Чем больше хоккеистов будут в КХЛ играть, именно в КХЛ, в том же ЦСКА (наш Конохов, кстати, воспитанник стал чемпионом – Кубок Гагарина выиграл в этом году), тем будет лучше сборной Беларуси.

Игорь Марзалюк:
Для Вас спорт, как составная часть национальной идеи Беларуси, как консолидирующий момент – это, с Вашей точки зрения, возможно? Важно?

Может ли клуб «Юность» попасть в КХЛ? Мнение Захарова

Михаил Захаров:
Я думаю, важен не только хоккей. Любой вид спорта: и гимнастика, и футбол, и биатлон. Я знаю, что все соревнования у нас смотрят. Я думаю, что здесь сидящие за столом знают, что у нас есть Даша Домрачева, 4-хкратная олимпийская чемпионка, единственная в мире. Мы все радовались за неё. Любой вид спорта, где приносится результат – мы все болеем. Олимпийские игры смотрят все.
 
 
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Новости Беларуси. О хоккее в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
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