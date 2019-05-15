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Михаил Захаров высказался о коррупции в спорте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О проблеме коррупции говорили в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
К этому все стремятся. Поэтому у нас, наверное, меньше всего. Но то, что бороться надо с коррупцией – это однозначно, здесь я полностью согласен. Но только, с другой стороны, суд может определить, виновен человек или нет.
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Новости Беларуси. О проблеме коррупции говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания...
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