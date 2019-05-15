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Новое оборудование для обнаружения наркотических и взрывчатых веществ появилось у белорусских таможенников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Арсенал белорусских таможенников 16 мая пополнился новыми средствами контроля. Технико-экономическую помощь оказало правительство Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Мобильный досмотровый комплекс, 9 систем инспекции багажа с функцией автоматического определения наркотиков и взрывчатки, 33 переносных и 6 настольных детекторов, способных обнаружить следы и даже шлейф противозаконных веществ.
Всё оборудование производства крупнейшей в мире китайской компании-поставщика профессиональных систем безопасности. Её продукция используется в 130 странах и регионах.
Николай Свирид, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
К началу въезда гостей ко II Европейским играм они будут все работать.
Подобное оборудование китайского производства в нашей стране уже успело себя положительно зарекомендовать. У белорусских таможенников на вооружение есть два аналогичных досмотровых комплекса – стационарный и железнодорожный.
С их помощью в 2018 году удалось выявить около 200 административных нарушений. Кроме того, в Национальном аэропорту «Минск» функционирует предоставленный китайской стороной настольный детектор обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ.
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Новое оборудование для обнаружения наркотических и взрывчатых веществ появилось у белорусских таможенников
Новости Беларуси. Арсенал белорусских таможенников 16 мая пополнился новыми средствами контроля. Технико-экономическую помощь оказало правительство...
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