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В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

16.05.2019 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый «облачный урок» 16 мая провели в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

Современным цифровым решением смогли воспользоваться семиклассники 182-й школы Минска. Так, в распоряжении ребят – компьютерный класс, оснащённый по последнему слову техники с «облачным» доступом к программам и приложениям.

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

Вся информация размещается на серверах дата-центра velcom | A1. Провайдер предоставляет лицензионное программное обеспечение и намерен регулярно обновлять устройства телекоммуникации. С помощью «облака» школьники будут изучать не только информатику, но и математику, а также филологию.

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

Мария Пашковская, ученица средней школы №182 Минска:
Мне очень нравится, как сделали новый класс и новые компьютеры, и так лучше усваивается информация.

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

Константин Иванов, ученик средней школы №182 Минска:
Мне нравится ПО этого компьютера, визуальное представление лучше, чем старое. Для меня здесь нет ничего сложного, потому что я занимаюсь программированием.

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

Роберт Дашян, заместитель генерального директора velcom | A1:
В школах, гимназиях, вузах будет располагаться не традиционный компьютер с серверами, ПО. А так называемый «тонкий» клиент, по сути, дающий доступ к «облачному» решению. Это минимизирует инвестиции для школы.

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:
Для экономики нужны профессионалы, которые умеют пользоваться современными информационными технологиями. Возможно, появятся какие-то новые тематики, связанные с «облачными» вычислениями, которые были бы интересны как минимум старшеклассникам.

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

«Облачный класс» не требует существенных затрат. С ним можно значительно экономить на электроэнергии, покупке и обслуживании стационарного компьютера. Отныне только нужен монитор и подключение к сети Интернет.

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

Работа без системного блока, по подсчётам экспертов, обходится в семь раз дешевле. При необходимости velcom | A1 может оборудовать новейшими технологиями каждую школу нашей страны.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первый «облачный урок» 16 мая провели в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современным цифровым решением смогли...
 
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