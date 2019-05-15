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В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый «облачный урок» 16 мая провели в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современным цифровым решением смогли воспользоваться семиклассники 182-й школы Минска. Так, в распоряжении ребят – компьютерный класс, оснащённый по последнему слову техники с «облачным» доступом к программам и приложениям.
Вся информация размещается на серверах дата-центра velcom | A1. Провайдер предоставляет лицензионное программное обеспечение и намерен регулярно обновлять устройства телекоммуникации. С помощью «облака» школьники будут изучать не только информатику, но и математику, а также филологию.
Мария Пашковская, ученица средней школы №182 Минска:
Константин Иванов, ученик средней школы №182 Минска:
Роберт Дашян, заместитель генерального директора velcom | A1:
Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:
«Облачный класс» не требует существенных затрат. С ним можно значительно экономить на электроэнергии, покупке и обслуживании стационарного компьютера. Отныне только нужен монитор и подключение к сети Интернет.
Работа без системного блока, по подсчётам экспертов, обходится в семь раз дешевле. При необходимости velcom | A1 может оборудовать новейшими технологиями каждую школу нашей страны.
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Новости Беларуси. Первый «облачный урок» 16 мая провели в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современным цифровым решением смогли...
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