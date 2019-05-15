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«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

16.05.2019 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 70 коллекций и практически 200 моделей. В Минске проходит финал масштабного молодежного проекта «Мельница моды – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

В этом году конкурс проходит под девизом «Добро пожаловать в Беларусь: страну спорта и креатива». Из четырех сотен участников представить свои наряды в заключительном этапе смогли около 80 молодых дизайнеров.

На суд международного жюри представлены коллекции для детей и взрослых. Впервые оценить талант белорусских дизайнеров приехали кутюрье из Сербии и Китая.

«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

Игорь Иванов, организатор национального фестиваля-конкурса «Мельница моды – 2019»:
Главный приз для победителей учрежден Министерством образования, это международные творческие мастерские. Наши молодые дизайнеры достойно представляют нашу страну на европейской арене.

«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

Светлана Князева, дизайнер:
«Мельница моды» дает всем шанс проявить себя, проявить креатив, воплотить свои фантазии в творчестве и заявить о себе лучшим образом.

«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

Победители получат возможность принять участие в «Неделе моды» в Милане, а также поучиться у лучших дизайнеров в творческих мастерских Европы.

«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Около 70 коллекций и практически 200 моделей. В Минске проходит финал масштабного молодежного проекта «Мельница моды – 2019», сообщили в программе...
 
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