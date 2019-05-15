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«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 70 коллекций и практически 200 моделей. В Минске проходит финал масштабного молодежного проекта «Мельница моды – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году конкурс проходит под девизом «Добро пожаловать в Беларусь: страну спорта и креатива». Из четырех сотен участников представить свои наряды в заключительном этапе смогли около 80 молодых дизайнеров.
На суд международного жюри представлены коллекции для детей и взрослых. Впервые оценить талант белорусских дизайнеров приехали кутюрье из Сербии и Китая.
Светлана Князева, дизайнер:
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
Фото. В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
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Новости Беларуси. Около 70 коллекций и практически 200 моделей. В Минске проходит финал масштабного молодежного проекта «Мельница моды – 2019», сообщили в программе...
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