«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 70 коллекций и практически 200 моделей. В Минске проходит финал масштабного молодежного проекта «Мельница моды – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В этом году конкурс проходит под девизом «Добро пожаловать в Беларусь: страну спорта и креатива». Из четырех сотен участников представить свои наряды в заключительном этапе смогли около 80 молодых дизайнеров.

На суд международного жюри представлены коллекции для детей и взрослых. Впервые оценить талант белорусских дизайнеров приехали кутюрье из Сербии и Китая.





Игорь Иванов, организатор национального фестиваля-конкурса «Мельница моды – 2019»:

Главный приз для победителей учрежден Министерством образования, это международные творческие мастерские. Наши молодые дизайнеры достойно представляют нашу страну на европейской арене.





Светлана Князева, дизайнер:

«Мельница моды» дает всем шанс проявить себя, проявить креатив, воплотить свои фантазии в творчестве и заявить о себе лучшим образом.





Победители получат возможность принять участие в «Неделе моды» в Милане, а также поучиться у лучших дизайнеров в творческих мастерских Европы.