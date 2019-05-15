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Как Михаил Захаров отметил 9 мая: «Взял жену и дочку и повёз к памятнику Жукову»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О Дне Победы говорили в программе
Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Михаил Захаров:
И я почитал, что 17 лет он был в Беларуси, Жуков, но столько много для Беларуси сделал. Мы заехали в магазин, купили цветы, возложили. Всё-таки, тоже такую дань, можно сказать, отдал. Хоть там и никого не было, два человека, по-моему, рядом были – это после обеда было. Мы должны всё время помнить об этой Великой Победе.
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Новости Беларуси. О Дне Победы говорили в программе «В обстановке мира». Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:Я...
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