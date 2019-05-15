Источник: на дорогах страны выставлены блокпосты - в Могилевской области похищен гаишник

Источник материала: Tut.by

О ЧП в Могилевской области сообщает телеграм-канал NEXTA. Источники TUT.BY в Могилеве эту информацию подтверждают. По информации источников, весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, в регионе введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Похищен сотрудник органов внутренних дел — офицер дорожно-патрульной службы ГАИ.

Согласно ориентировке, которая более часа назад была разослана всем постам и сотрудникам милиции, ГАИшника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Как стало известно TUT.BY, речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67 или 69 регион России.

Внутри, кроме похищенного белорусского милиционера, могут находиться 3 человека — «предположительно цыганской либо кавказской национальности».

Предположительно, сотрудник ГАИ в одиночку выехал на вызов в могилевский микрорайон Чапаевка — и пропал. Офицер — сотрудник УВД Могилевской области.

Получить официальный комментарий в УВД TUT.BY пока не удалось. Мы ждем официальной информации.

Если вы увидите черную «Волгу», подходящую под описание, срочно сообщите об этом в 102!

(Будет дополнено).