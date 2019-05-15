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Источник: на дорогах страны выставлены блокпосты - в Могилевской области похищен гаишник
Источник материала: Tut.by
О ЧП в Могилевской области
Похищен сотрудник органов внутренних дел — офицер дорожно-патрульной службы ГАИ.
Согласно ориентировке, которая более часа назад была разослана всем постам и сотрудникам милиции, ГАИшника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Как стало известно TUT.BY, речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67 или 69 регион России.
Внутри, кроме похищенного белорусского милиционера, могут находиться 3 человека — «предположительно цыганской либо кавказской национальности».
Предположительно, сотрудник ГАИ в одиночку выехал на вызов в могилевский микрорайон Чапаевка — и пропал. Офицер — сотрудник УВД Могилевской области.
Получить официальный комментарий в УВД TUT.BY пока не удалось. Мы ждем официальной информации.
(Будет дополнено).
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Весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, в регионе введен план «Сирена».
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