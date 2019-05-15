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Белорус Юрий Ковалев может перейти в один из клубов чемпионата России
Источник материала: Партизан
Тульский "Арсенал", "Оренбург" и "Тамбов" интересуются белорусом Юрием Ковалевым.
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В услугах хавбека заинтересован тульский "Арсенал". Также интерес к игроку проявляет "Оренбург" и "Тамбов" (Д2), сообщает
В текущем сезоне Ковалев провел семь матчей в чемпионате Беларуси.
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Тульский "Арсенал", "Оренбург" и "Тамбов" интересуются белорусом Юрием Ковалевым.
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