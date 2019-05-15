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Фотофакт: Как белорусы президента в автобусе выбирали

16.05.2019 20:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 мая 1999-го в Беларуси состоялись альтернативные президентские выборы, организованные демократическими силами страны.


Фото Michal Cerny, vytoki.net

В рубрике «История одного фото», пишет gazetaby.com, – альтернативные выборы в мае 1999-го.

16 мая 1999-го в Беларуси состоялись альтернативные президентские выборы, организованные демократическими силами страны. Старт кампании дала группа депутатов Верховного Совета 13 созыва, оставшихся верными Конституции 1994 года согласно которой срок полномочий президента Александра Лукашенко заканчивался 20 июля 1999-го.



Альтернативный Центризбирком возглавил Виктор Гончар, который руководил реальной избирательной комиссией до референдума 1996-го.

В качестве кандидатов на альтернативных выборах были зарегистрированы Зенон Позняк, находившийся в политической эмиграции и экс-премьер Михаил Чигирь, с 30 марта попавший под арест.

В итоге ЦИК Гончара объявил об участии в выборах более 4 миллионов избирателей. При этом комиссия по понятным причинам не смогла организовать стационарные избирательные участки. Одним из символов тех выборов стал списанный автобус, в котором можно было проголосовать.

После завершения кампании Виктор Гончар признал, что альтернативные выборы были прежде формой оповещения максимального количества людей об окончании легитимности президента Лукашенко 21 июля 1999 года.


 
 
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16 мая 1999-го в Беларуси состоялись альтернативные президентские выборы, организованные демократическими силами страны.
 
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