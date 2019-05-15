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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

16.05.2019 20:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме после того, как ее соперница испанка Гарбинье Мугуруза снялась во втором сете из-за травмы.



Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В первом сете матча Азаренко (51 WTA) переиграла Мугурузу (19 WTA) со счетом 6:4. Во второй партии белоруска вела 3:1, когда испанка приняла решение не продолжать встречу.

В следующем круге Азаренко встретится с победительницей противостояния София Кенин (США) – Каролина Плишкова (Чехия).



 
Теги: Минск
 
 
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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме после того, как ее соперница испанка Гарбинье Мугуруза снялась во втором сете из-за травмы.
 
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