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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме
Источник материала: Партизан
Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме после того, как ее соперница испанка Гарбинье Мугуруза снялась во втором сете из-за травмы.
Об этом
В первом сете матча Азаренко (51 WTA) переиграла Мугурузу (19 WTA) со счетом 6:4. Во второй партии белоруска вела 3:1, когда испанка приняла решение не продолжать встречу.
В следующем круге Азаренко встретится с победительницей противостояния София Кенин (США) – Каролина Плишкова (Чехия).
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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме после того, как ее соперница испанка Гарбинье Мугуруза снялась во втором сете из-за травмы.
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