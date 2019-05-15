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В убийстве младенца в Бресте обвинена 28-летняя мать - СК
Источник материала: Интерфакс
В Бресте следователи устанавливают обстоятельства гибели маленького ребенка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
"По данным следствия, в правоохранительные органы поступило сообщение из учреждения здравоохранения Бреста о том, что 10 мая была выписана родившая 17 марта текущего года дочь 28-летняя женщина, и что местонахождение ребенка неизвестно", - говорится в сообщении.
Тело девочки, завернутой в простынь, оперативники и водолазы ОСВОД обнаружили на берегу реки. В ходе осмотра тела ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Бресте следователи устанавливают обстоятельства гибели маленького ребенка, сообщили в Следственном комитете Беларуси. "По данным следствия, в...
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