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В убийстве младенца в Бресте обвинена 28-летняя мать - СК

16.05.2019 20:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Бресте следователи устанавливают обстоятельства гибели маленького ребенка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, в правоохранительные органы поступило сообщение из учреждения здравоохранения Бреста о том, что 10 мая была выписана родившая 17 марта текущего года дочь 28-летняя женщина, и что местонахождение ребенка неизвестно", - говорится в сообщении.

Тело девочки, завернутой в простынь, оперативники и водолазы ОСВОД обнаружили на берегу реки. В ходе осмотра тела ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

В убийстве младенца в Бресте обвинена 28-летняя мать - СК
В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемая задержана. В настоящее время следователи проводят следственные действия с ее участием.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте следователи устанавливают обстоятельства гибели маленького ребенка, сообщили в Следственном комитете Беларуси. "По данным следствия, в...
 
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