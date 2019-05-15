В убийстве младенца в Бресте обвинена 28-летняя мать - СК

Источник материала: Интерфакс

В Бресте следователи устанавливают обстоятельства гибели маленького ребенка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, в правоохранительные органы поступило сообщение из учреждения здравоохранения Бреста о том, что 10 мая была выписана родившая 17 марта текущего года дочь 28-летняя женщина, и что местонахождение ребенка неизвестно", - говорится в сообщении.

Тело девочки, завернутой в простынь, оперативники и водолазы ОСВОД обнаружили на берегу реки. В ходе осмотра тела ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.



В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемая задержана. В настоящее время следователи проводят следственные действия с ее участием.