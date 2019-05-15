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Великобритания и США придерживаются единого мнения о повышенной угрозе со стороны Ирана

16.05.2019 19:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава МИД Великобритании Джереми Хант согласен с американским коллегой Майком Помпео о риске повышенной угрозы со стороны Ирана.

"Мы с госсекретарем Помпео на прошлой неделе обсудили Иран в Лондоне, и снова (обсудили - ИФ) в Брюсселе в понедельник. У нас сходное мнение о повышенной опасности со стороны Ирана. Как всегда мы тесно работаем с США", - написал Хант в Twitter.

Ранее представитель международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), генерал-майор британских вооруженных сил Кристофер Гика заявил, что нет никакого роста угрозы по отношению к коалиции со стороны ополченцев, которых поддерживает Иран.

При этом Гика опроверг утверждение, что его слова противоречат опасениям, высказанными недавно рядом высших должностных лиц в администрации президента США Дональда Трампа. По их прогнозам, Иран готовит атаку в регионе Персидского залива, возможно, с целью нападения на американские силы в Ираке и Сирии.

 
 
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Глава МИД Великобритании Джереми Хант согласен с американским коллегой Майком Помпео о риске повышенной угрозы со стороны Ирана. "Мы с госсекретарем Помпео на...
 
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