Великобритания и США придерживаются единого мнения о повышенной угрозе со стороны Ирана

Источник материала: Интерфакс

Глава МИД Великобритании Джереми Хант согласен с американским коллегой Майком Помпео о риске повышенной угрозы со стороны Ирана.

"Мы с госсекретарем Помпео на прошлой неделе обсудили Иран в Лондоне, и снова (обсудили - ИФ) в Брюсселе в понедельник. У нас сходное мнение о повышенной опасности со стороны Ирана. Как всегда мы тесно работаем с США", - написал Хант в Twitter.

Ранее представитель международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), генерал-майор британских вооруженных сил Кристофер Гика заявил, что нет никакого роста угрозы по отношению к коалиции со стороны ополченцев, которых поддерживает Иран.

При этом Гика опроверг утверждение, что его слова противоречат опасениям, высказанными недавно рядом высших должностных лиц в администрации президента США Дональда Трампа. По их прогнозам, Иран готовит атаку в регионе Персидского залива, возможно, с целью нападения на американские силы в Ираке и Сирии.