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Россияне стали чаще иностранцев арендовать элитное жилье в Москве

16.05.2019 19:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

По состоянию на конец апреля текущего года доля российских арендаторов премиальной жилой недвижимости в столице достигла 40%, сообщили в компании Savills.

Эксперты отмечают, что в настоящее время Россия вышла на первое место в списке стран происхождения арендаторов высокобюджетного жилья в столице.

"Впервые доля российских арендаторов премиальной жилой недвижимости столицы достигла 40% от общего количества и стала самой большой среди представителей разных национальностей. Второе и третье место в первой пятерке приходятся на граждан Франции и Италии - по 8% и 6%, соответственно", - сказала директор департамента аренды компании в России Елена Куликова.

Среди иностранных клиентов высокий интерес к аренде элитных квартир также проявляют выходцы из Великобритании, Индии и Японии. На каждую из этих стран приходится по 3% спроса.

В компании отмечают, что число заключенных сделок на рынке высокобюджетной аренды Москвы в апреле оказалось сопоставимо с результатом предыдущего месяца (изменение на -4%). При этом март и апрель стали самыми успешными месяцами с точки зрения количества сделок с октября прошлого года.

Средневзвешенный бюджет предложения в апреле сохранился на уровне марта, составив 335,7 тыс. рублей за объект в месяц (рост на 700 рублей в сравнении с мартом).

"По нашим данным средняя сумма сделки за первые четыре месяца этого года выросла на 5% по сравнению с периодом январь-апрель 2018 года. До конца года возможен ее дальнейший рост, но он не превысит 10%", - прогнозируют в компании.

 
 
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По состоянию на конец апреля текущего года доля российских арендаторов премиальной жилой недвижимости в столице достигла 40%, сообщили в компании Savills. Эксперты...
 
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