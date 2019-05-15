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Новое лекарство для лечения сахарного диабета начали выпускать в Борисове
Источник материала: Интерфакс
Борисовский завод медицинских препаратов с июня 2019 года начинает поставки нового лекарства для лечения сахарного диабета, сообщают в
Лекарственное средство Метформин Лонг 500 доступно в аптеках Республики Беларусь с апреля 2019 года. Лекарственное средство Метформин Лонг 750, таблетки с модифицированным высвобождением 750мг №30 будет доступно в аптеках Республики Беларусь с июня 2019 года.
Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» — производитель и экспортер лекарственных средств широкого спектра действия в Беларуси. Лекарственные средства производства ОАО "БЗМП" поставляются в 24 cтраны мира.
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Борисовский завод медицинских препаратов с июня 2019 года начинает поставки нового лекарства для лечения сахарного диабета, сообщают в Миноблисполкоме.
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