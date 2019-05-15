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Новое лекарство для лечения сахарного диабета начали выпускать в Борисове

16.05.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Борисовский завод медицинских препаратов с июня 2019 года начинает поставки нового лекарства для лечения сахарного диабета, сообщают в Миноблисполкоме. Порядок отпуска из аптек на льготных условиях лекарственного средства Метформин Лонг согласовали в министерстве здравоохранения Беларуси.

Новое лекарство для лечения сахарного диабета начали выпускать в Борисове
Метформин Лонг предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа у взрослых (особенно у больных с избыточной массой тела) при неэффективности диетотерапии и физических нагрузок, в качестве монотерапии или в комбинации с другими пероральными гипогликемическими средствами или совместно с инсулином.

Лекарственное средство Метформин Лонг 500 доступно в аптеках Республики Беларусь с апреля 2019 года. Лекарственное средство Метформин Лонг 750, таблетки с модифицированным высвобождением 750мг №30 будет доступно в аптеках Республики Беларусь с июня 2019 года.

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» — производитель и экспортер лекарственных средств широкого спектра действия в Беларуси. Лекарственные средства производства ОАО "БЗМП" поставляются в 24 cтраны мира.

 
 
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Борисовский завод медицинских препаратов с июня 2019 года начинает поставки нового лекарства для лечения сахарного диабета, сообщают в Миноблисполкоме.
 
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