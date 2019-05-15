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Созданная Джеффом Кунсом стальная скульптура кролика продана на аукционе Christie's за рекордный $91 млн

16.05.2019 20:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Стальная скульптура кролика, созданная художником Джеффом Кунсом, продана на торгах аукционного дома Christie's за $91 млн, что стало рекордной суммой, отданной за прижизненную работу художника, пишет американский журнал Fortune.

Созданная Джеффом Кунсом стальная скульптура кролика продана на аукционе Christie's за рекордный млн
Покупателем стал арт-дилер Боб Мнучин, отец министра финансов США Стивена Мнучина, который участвовал в торгах от лица своего клиента.

Скульптура, изначально оцененная в $50-70 млн, была одной из работ, выставленных на продажу на аукционе семьей покойного магната Сэмюэла Ньюхауса.

"Кролик", созданный Кунсом в 1986 году, сразу снискал популярность. По словам председателя департамента послевоенного и современного искусства Christie's Алекса Роттера, Ньюхаус купил его в 1992 году примерно за $1 млн, что по тем временам было большой суммой.

Цена продажи на аукционе Christie's, включающая комиссию, вновь сделала Кунса самым дорогим из ныне живущих художников. В ноябре его предыдущий рекорд побил британский художник Дэвид Хокни, чья картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" ушла с молотка за $90,3 млн.

 
 
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Стальная скульптура кролика, созданная художником Джеффом Кунсом, продана на торгах аукционного дома Christie's за $91 млн, что стало рекордной суммой, отданной за...
 
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