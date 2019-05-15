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Захаров о выступлении сборной Беларуси в Нур-Султане: «Могли лучше где-то сыграть, но всё-таки выполнили задачу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О спорте говорили в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
Поэтому чуть-чуть потерпеть и всё будет нормально.
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Захаров о выступлении сборной Беларуси в Нур-Султане: «Могли лучше где-то сыграть, но всё-таки выполнили задачу»
Новости Беларуси. О спорте говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:С...
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