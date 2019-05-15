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Захаров о выступлении сборной Беларуси в Нур-Султане: «Могли лучше где-то сыграть, но всё-таки выполнили задачу»

16.05.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О спорте говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
С учётом Вашего опыта, уникального для страны. Как Вам выступление нашей сборной в Нур-Султане?

Захаров о выступлении сборной Беларуси в Нур-Султане: «Могли лучше где-то сыграть, но всё-таки выполнили задачу»

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
 Задача выполнена. Мы вышли обратно в высший дивизион. Но вот это поражение, как уже многие обсуждают, два. Я думаю, что здесь это хорошо. Да, могли лучше где-то сыграть, но всё-таки мы выполнили задачу. И мы когда общаемся, хоккеисты бывшие, много играем в такой ветеранский хоккей, мы все довольны.

Знаете, вот счёт забудется, а то, что вышли, останется навсегда. Где-то пройдёт время, год, уже никто не будет знать, что мы проиграли там корейцам, казахам. Главное, выполнить задачу.

Поэтому чуть-чуть потерпеть и всё будет нормально.
 
 
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Новости Беларуси. О спорте говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:С...
 
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