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Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская планирует расширить экспорт продукции на чешский рынок. Об этом шел разговор во время встречи губернатора области Анатолия Исаченко с представительством деловой делегации Края Высочина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подписана Дорожная карта сотрудничества. Документ предусматривает партнерство в различных сферах, в том числе и расширение экономических проектов.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Это не первый визит партнеров в Солигорск. Иностранные гости ранее посещали «Беларуськалий». Этот визит больше направлен на обмен опытом в социальной сфере: образовании, здравоохранении и в области ликвидации чрезвычайных ситуаций. Делегация посетила ряд учреждений города. Определенные наработки белорусов обязательно Беларуси будут реализованы в Чехии.
Иржи Бегоунек, руководитель Края Высочина Чехии:
Высочина – первый чешский край, который подписал Дорожную карту с Минской областью. Но в планах дальнейшее сотрудничество.
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Новости Беларуси. Минская планирует расширить экспорт продукции на чешский рынок. Об этом шел разговор во время встречи губернатора области Анатолия Исаченко с...
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