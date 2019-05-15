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В ходе осмотра техники погиб механизатор в Столбцовском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На территории сельхозпредприятия Столбцовского района погиб механизатор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он занимался подготовкой картофелесажалки к полевой работе. В ходе осмотра техники от удара молотком открылся бункер для семян, который травмировал механизатора.
Проводятся проверочные мероприятия: осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы. Для выявления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Новости Беларуси. На территории сельхозпредприятия Столбцовского района погиб механизатор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он занимался...
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