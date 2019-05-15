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В ходе осмотра техники погиб механизатор в Столбцовском районе

16.05.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На территории сельхозпредприятия Столбцовского района погиб механизатор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он занимался подготовкой картофелесажалки к полевой работе. В ходе осмотра техники от удара молотком открылся бункер для семян, который травмировал механизатора.

В ходе осмотра техники погиб механизатор в Столбцовском районе

Проводятся проверочные мероприятия: осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы. Для выявления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
 
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Новости Беларуси. На территории сельхозпредприятия Столбцовского района погиб механизатор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он занимался...
 
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