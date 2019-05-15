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Гимнастика для ума. Как математика помогает ученикам из Смолевич

16.05.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интеллект и командная работа. Статус шахматного и математического центра Минщины в 2019  году получили Смолевичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гимнастика для ума. Как математика помогает ученикам из Смолевич

Учащиеся местной гимназии сначала победили на областном турнире юных математиков, а после стали триумфаторами соревнований по шахматам «Белая ладья».

Гимнастика для ума. Как математика помогает ученикам из Смолевич

Сферы, в которых добыты победы разные, но есть одна общая черта  чемпионаты выигрывались не в одиночку, а по итогам командного зачета.

Подробнее – в видеоматериале
 
 
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Новости Беларуси. Интеллект и командная работа. Статус шахматного и математического центра Минщины в 2019  году получили Смолевичи, сообщили в программе «Минщина»...
 
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