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С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 мая столичные поликлиники перешли на летний режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, практически все службы в будние дни будут работать до восьми вечера.
В субботу время работы основных служб сокращено до 15:00. По такому графику поликлиники будут работать до конца сентября.
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Новости Беларуси. 16 мая столичные поликлиники перешли на летний режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, практически все службы в...
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