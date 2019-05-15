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С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы

16.05.2019 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 мая столичные поликлиники перешли на летний режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, практически все службы в будние дни будут работать до восьми вечера.

С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы

В субботу время работы основных служб сокращено до 15:00. По такому графику поликлиники будут работать до конца сентября.

С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы

С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы
 
 
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Новости Беларуси. 16 мая столичные поликлиники перешли на летний режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, практически все службы в...
 
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