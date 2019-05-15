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Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра

16.05.2019 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время II Европейских игр минское метро будет работать до рассвета,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра

В дни, когда до 4 утра будут открыты фанзоны, метрополитен тоже перейдет на «ранний режим» и двери для пассажиров закроются только 4.10. При этом поезда будут ходить до половины пятого.

График работы наземного транспорта так же изменят. Последний рейс организуют в районе 5 утра.

Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра

Андрей Илларионов, заместитель директора ГП «Столичный транспорт и связь»:
Режим работы подстроен под время окончания мероприятий, проводимых на объектах Игр, и будет осуществляться после их завершения в тех пределах, в которых необходимо добраться гражданам до своего места жительства или гостиницы.

Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра

Кстати, на время II Европейских игр будут организованы также 5 специальных экспресс-маршрутов, так называемых шаттлов. Они свяжут между собой места проведения соревнований и станции метро.
 
 
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Новости Беларуси. Во время II Европейских игр минское метро будет работать до рассвета,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В дни, когда до 4...
 
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