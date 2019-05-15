|
В Минске водитель сбил на пешеходном переходе девушку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожилой мужчина и девушка пострадали в ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Утром 16 мая по улице Калиновского водитель не уступил дорогу пожилому мужчине. Он переходил дорогу в неположенном месте.
А по улице Пономаренко водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе девушку, которая вышла на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавших доставили в больницу с телесными повреждениями. По факту ДТП проводится проверка. С начала года по вине пешеходов допущено 18 дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек погибли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пожилой мужчина и девушка пострадали в ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Утром 16 мая по улице Калиновского водитель не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)