В Минске водитель сбил на пешеходном переходе девушку

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожилой мужчина и девушка пострадали в ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Утром 16 мая по улице Калиновского водитель не уступил дорогу пожилому мужчине. Он переходил дорогу в неположенном месте.

А по улице Пономаренко водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе девушку, которая вышла на запрещающий сигнал светофора.





Пострадавших доставили в больницу с телесными повреждениями. По факту ДТП проводится проверка. С начала года по вине пешеходов допущено 18 дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек погибли.