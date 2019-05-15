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В Минске водитель сбил на пешеходном переходе девушку

16.05.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожилой мужчина и девушка пострадали в ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Утром 16 мая по улице Калиновского водитель не уступил дорогу пожилому мужчине. Он переходил дорогу в неположенном месте.

А по улице Пономаренко водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе девушку, которая вышла на запрещающий сигнал светофора.

В Минске водитель сбил на пешеходном переходе девушку

Пострадавших доставили в больницу с телесными повреждениями. По факту ДТП проводится проверка. С начала года по вине пешеходов допущено 18 дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек погибли.
 
 
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Новости Беларуси. Пожилой мужчина и девушка пострадали в ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Утром 16 мая по улице Калиновского водитель не...
 
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