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В Сеть попало видео курящей в автобусе женщины

16.05.2019 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда забыла хорошие манеры. Сегодня в сеть попало видео, на котором видно, как пассажирка столичного автобуса № 25 решила покурить прямо в салоне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ей делали замечания, но безрезультатно.

В Сеть попало видео курящей в автобусе женщины

На станции «Филимонова» водитель вынужден был остановиться, потому что из-за дыма в автобусе было невозможно находиться. Своенравную пассажирку при этом ничуть не смутило, что она мешает выверенному движению транспорта и другим пассажирам.

В Сеть попало видео курящей в автобусе женщины

Её после передали милиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас проводится проверка. Такое поведение приравнивается к административному правонарушению.
 
 
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Новости Беларуси. Когда забыла хорошие манеры. Сегодня в сеть попало видео, на котором видно, как пассажирка столичного автобуса № 25 решила покурить прямо в...
 
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