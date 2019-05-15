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В Сеть попало видео курящей в автобусе женщины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда забыла хорошие манеры. Сегодня в сеть попало видео, на котором видно, как пассажирка столичного автобуса № 25 решила покурить прямо в салоне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ей делали замечания, но безрезультатно.
На станции «Филимонова» водитель вынужден был остановиться, потому что из-за дыма в автобусе было невозможно находиться. Своенравную пассажирку при этом ничуть не смутило, что она мешает выверенному движению транспорта и другим пассажирам.
Её после передали милиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас проводится проверка. Такое поведение приравнивается к административному правонарушению.
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Новости Беларуси. Когда забыла хорошие манеры. Сегодня в сеть попало видео, на котором видно, как пассажирка столичного автобуса № 25 решила покурить прямо в...
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