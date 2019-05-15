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Чемпионка Беларуси по кикбоксингу: «Было бы жалко дать пропасть моим трудам»

16.05.2019 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по кикбоксингу, который на этой недели проходил в спортивном комплексе «Стайки», определил победителей в девяти весовых категориях К-1 у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В лоу-кик парни также разыграли девять медалей, а у женщин борьба проходила в пяти весовых категориях.

Чемпионка Беларуси по кикбоксингу: «Было бы жалко дать пропасть моим трудам»

В турнире приняли участия более 200 бойцов со всей страны. Данный старт стал отборочным к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Боснии и Герцеговине. На внутреннем чемпионате тренерский штаб национальной команды смог оценить и ближайший резерв, и работу наставников с регионов.

Чемпионка Беларуси по кикбоксингу: «Было бы жалко дать пропасть моим трудам»

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
Тренера, которые привели к чемпионству, которые воспитали чемпионов мира, чемпионов Европы и сейчас приводят молодых. Возле каждого такого тренера по 10, по 12, 15 мальчишек с этого региона. Это полоцкие, новополоцкие великолепные тренера, со Щучина, нашим минские...Порадовали очень наши мастера, опытные ребята, некоторые из них уже отобравши по тайскому боксу и не имея большого количества боев, заявились побоксировать по кикбоксингу. Великолепно себя проявили, показали свою форму.

Чемпионка Беларуси по кикбоксингу: «Было бы жалко дать пропасть моим трудам»

Александра Насекайло, чемпионка Беларуси по К-1:
Я поставила себе цели, что выиграю два чемпионата подряд, и я очень довольна, что мне удалось это сделать. Мне очень помогает то, что я упорно тренируюсь. Мне было бы жалко дать пропасть моим трудам.

Чемпионка Беларуси по кикбоксингу: «Было бы жалко дать пропасть моим трудам»

Телеканал СТВ в воскресенье, 19 мая, представит вашему вниманию все самые интересные и интригующие поединки чемпионата Беларуси по разделам кикбоксинга. Начало телевизионной версии можно будет увидеть после программы «Неделя Спорта» в 23.30.
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по кикбоксингу, который на этой недели проходил в спортивном комплексе «Стайки», определил победителей в девяти весовых...
 
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