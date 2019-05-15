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Чемпионка Беларуси по кикбоксингу: «Было бы жалко дать пропасть моим трудам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по кикбоксингу, который на этой недели проходил в спортивном комплексе «Стайки», определил победителей в девяти весовых категориях К-1 у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В лоу-кик парни также разыграли девять медалей, а у женщин борьба проходила в пяти весовых категориях.
В турнире приняли участия более 200 бойцов со всей страны. Данный старт стал отборочным к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Боснии и Герцеговине. На внутреннем чемпионате тренерский штаб национальной команды смог оценить и ближайший резерв, и работу наставников с регионов.
Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
Александра Насекайло, чемпионка Беларуси по К-1:
Телеканал СТВ в воскресенье, 19 мая, представит вашему вниманию все самые интересные и интригующие поединки чемпионата Беларуси по разделам кикбоксинга. Начало телевизионной версии можно будет увидеть после программы «Неделя Спорта» в 23.30.
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по кикбоксингу, который на этой недели проходил в спортивном комплексе «Стайки», определил победителей в девяти весовых...
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