«Запомните сон – он предскажет события, которые случатся через 12 дней». Народные приметы на 17 мая

Источник материала: СТВ

17 мая отмечают день памяти мученицы Пелагеи Тарсийской. В народном календаре дата получила название Пелагея Заступница.

По традиции, женщинам в этот день не следует работать. Даже готовить еду не рекомендуется.

Если на Пелагею Заступницу вы до обеда чихнули, то следует помянуть покойных родственников.

Запомните сон, который вам приснился в ночь с 16 на 17 мая – он предскажет события, которые случатся через 12 дней.

А если заснёте днём 17 мая – увиденное предупредит вас об опасности.



