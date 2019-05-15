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«Запомните сон – он предскажет события, которые случатся через 12 дней». Народные приметы на 17 мая

16.05.2019 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

17 мая отмечают день памяти мученицы Пелагеи Тарсийской. В народном календаре дата получила название Пелагея Заступница.

По традиции, женщинам в этот день не следует работать. Даже готовить еду не рекомендуется.

Если на Пелагею Заступницу вы до обеда чихнули, то следует помянуть покойных родственников.

Запомните сон, который вам приснился в ночь с 16 на 17 мая – он предскажет события, которые случатся через 12 дней.

А если заснёте днём 17 мая – увиденное предупредит вас об опасности.

«Запомните сон – он предскажет события, которые случатся через 12 дней». Народные приметы на 17 мая
 
 
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17 мая отмечают день памяти мученицы Пелагеи Тарсийской. В народном календаре дата получила название Пелагея Заступница. По традиции, женщинам в этот день не...
 
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