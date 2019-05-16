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«Мы идем не в том направлении». Захаров заявил, что в будущем может возглавить Федерацию хоккея Беларуси
Источник материала: Tut.by
Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров признался в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале
«Такие мысли есть, потому что вижу, что наш хоккей двигается не в том направлении. Стать депутатом? Точно нет. Хочу заниматься тем, в чем разбираюсь. Быть министром спорта? Нет. Это вообще должен быть сверхчеловек, который контролирует все виды», — заявил Захаров.
Он также отметил, что мечтает пошуметь в Лиге чемпионов и не имеет никаких претензий к Андрею Сидоренко.
Михаил Захаров заявил, что считает возвращение сборной Беларуси в элиту достижением. По мнению тренера, в этом году наша команда точно не вылетела бы из топ-дивизиона, так как нам по силам обыграть Великобританию, Италию и Францию.
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«Мы идем не в том направлении». Захаров заявил, что в будущем может возглавить Федерацию хоккея Беларуси
Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров признался, что подумывает о том, чтобы возглавить Федерацию хоккея Беларуси.
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