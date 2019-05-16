Иван Лавринович: «Не бывает мелких вопросов». Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области провел прием граждан в Лиде

Источник материала: Вороновская газета





Среди позвонивших и обратившихся сегодня на личный прием были жители Лидского и Гродненского районов – всего больше двух десятков людей. А спектр поднятых проблем оказался достаточно широким: от охраны окружающей среды и качества питьевой воды до приобретения жилья и даже соседских споров.

Так, жительница агрогородка Дитва обратилась к Ивану Лавриновичу с просьбой помочь воссоединиться молодой семье ее сына – военнослужащего, который проходит службу в Витебской области, в то время как его супруга работает в Гродно. Помощник Президента пообещал разобраться и, если такое позволяет законодательство, помочь семье.





Жители агрогородка Гожа приехали на прием из Гродненского района, чтобы рассказать о безответственном отношении соседа к окружающей среде, спиленных деревьях в водоохранной зоне. А жители агрогородка Ёдки Лидского района нарекали на транспортное сообщение с райцентром.





Еще один вопрос прозвучал о качестве питьевой воды. Пенсионер из деревни Бринденята Лидского района, который озвучил этот вопрос, считает, что в воде превышена норма нитратов из-за неграмотной агрономии на полях местного хозяйства.





На прием обратились лидчане, которые не согласны с тем, что рядом с их домом возводится новостройка. По их мнению, многоэтажку строят слишком близко к их дому. Также поднимались вопросы необходимости прокладки инженерно-коммуникационных сетей в микрорайонах частной застройки, приватизации жилого дома в аг. Далекие и еще ряд спорных моментов, которые волнуют людей.





Иван Лавринович детально вникал в каждую проблему и доходчиво объяснял посетителям варианты решения. Часть вопросов положительно разрешилась, часть вопросов изучат более детально. На все вопросы заявители получат письменные ответы.

– Никаких чрезвычайных вопросов в Лидском районе не прозвучало, — отметил Иван Лавринович после окончания многочасового приема. – А это значит, что местная власть справляется с поставленными задачами. Мы же постарались услышать каждого человека, стать на его место и взглянуть на проблему его глазами. Это важно, и позволяет без однобоковости рассмотреть все стороны вопроса. Только так возможно принять взвешенное и объективное решение.









Помощник Президента подчеркнул, что у Лиды как крупного промышленного региона – завидное будущее: город попал в Программу развития перспективных городов.

Практика прямых линий и личных приемов, по словам Ивана Лавриновича, будет продолжаться. Это эффективный способ узнать чаяния жителей каждого региона, услышать каждого и оказать реальную помощь.

– Все вопросы граждан, с которыми они приходят на приемы, должны решаться по существу, – подчеркнул Иван Лавринович. – Не бывает мелких вопросов. С людьми надо разговаривать и вести разъяснительную работу.





Алла БИБИКОВА

Фото: автора https://grodnonews.by/