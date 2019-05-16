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В Могилёвской области похитили сотрудника ГАИ. Его нашли убитым

16.05.2019 22:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Могилевской области 23-летнего сотрудника ГАИ похитили. Спустя пару часов его нашли убитым. Об этом сообщают в Telegram-канале «Nexta».

Как пишет TUT.by, информацию подтвердили БТ и представители МВД. Личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, в регионе ввели план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.

Офицера дорожно-патрульной службы ГАИ увезли на черной «Волге» с тонированными стеклами и российскими регистрационными номерами. Вероятно, мужчина остановил машину, чтобы доехать до места ДТП. Внутри, кроме похищенного, предположительно находились три человека «цыганской или кавказской национальности». Как передали журналистам TUT.by в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль пока не въезжал на территорию России. Все сотрудники получили ориентировки.

Источники говорят, что во всех городах Беларуси усилили патрули милиции. В Могилеве в районе улицы Крупской приехали машины скорой помощи, на месте работает СК. По неподтвержденным данным, беларуса обнаружили с пристегнутыми наручниками за спиной, ему стреляли в голову. 

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилевской области 23-летнего сотрудника ГАИ похитили. Спустя пару часов его нашли убитым. Об этом сообщают в Telegram-канале «Nexta». Как пишет TUT.by, информацию...
 
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