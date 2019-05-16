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Раскрыта группа киберпреступников, применявших троян GozNym. Среди них пятеро россиян

16.05.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители правоохранительных органов нескольких стран объявили об итогах операции против международной группировки хакеров, которые похитили более 100 млн долларов у 40 тысяч человек с помощью вредоносной программы GozNym.


GETTY IMAGES

В операции были задействованы полицейские из США, Болгарии, Германии, Грузии, Молдовы и Украины.

Злоумышленники при помощи вредоносной программы GozNym перехватывали пароли доступа пострадавших к онлайн-банкам.

Членов группы рекрутировали из тех, кто рекламировал соответствующие "услуги" в интернете, сообщили на брифинге в штаб-квартире Европола - полицейской службы Евросоюза - в Гааге.

Киберпреступность

Десяти членам группировки предъявлены обвинения в США по целому ряду статей, включая кражу денег и их отмывание через американские и зарубежные банковские счета.

Среди них есть пять граждан России, все из которых скрываются, как полагают в Европоле, на российской территории. В их числе - создатель трояна GozNym, также отвечавший за применение этой программы. Среди прочего, он сдавал ее в аренду другим преступникам.


Нескольким членам группировки предъявлены обвинения еще в нескольких странах:

Лидеру группировки и его помощнику предъявлены обвинения в Грузии
Еще один участник отвечал за захват банковских счетов. Он экстрадирован в США из Болгарии
Члену группировки, который зашифровал GozNym, предъявлены обвинения в Молдове
Прокуратура Германии предъявила обвинения в отмывании денег еще двоим
Среди жертв преступной группировки были небольшие бизнесы, юридические конторы, международные корпорации и благотворительные организации.

В результате оперативной деятельности полиции сразу нескольких стран стало ясно, насколько распространенной стала продажа или сдача в аренду вредоносных программ, говорит Алан Вудворд, профессор информатики из Суррейского университета в Англии.

"Разработчики вредоносных программ продают свой "товар" преступникам, чтобы те могли взломать банковские счета, - говорит он. - Подобные преступные "услуги" предлагаются все чаще, и организованные преступные группировки теперь могут перейти от традиционной торговли наркотиками к гораздо более доходной киберпреступности".

Что такое GozNym?

Это гибрид из двух вредоносных программ - Nymaim и Gozi.

Первая из них - так называемый сбрасыватель (dropper), программа, рассчитанная на то, чтобы незаметно установить в устройство вредоносную программу. До 2015 года Nymaim использовалась преимущественно для захвата компьютеров с требованием выкупа за восстановление доступа к ним.

Gozi существует с 2007 года. Программа часто видоизменялась, но ее основной целью всегда было получение доступа к финансовой информации. Эту программу использовали не раз в кибератаках на американские банки.

Соединение двух программ создало, по выражению экспертов, "двухголового монстра".

 
 
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Представители правоохранительных органов нескольких стран объявили об итогах операции против международной группировки хакеров, которые похитили более 100 млн...
 
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