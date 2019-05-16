Похищенного в Могилеве офицера ГАИ убили

Ранее сообщалось, что в Могилёвской области неизвестные на Волге с российскими номерами похитили инспектора ГАИ, сообщает блогер Nexta.

Похищен сотрудник органов внутренних дел — офицер дорожно-патрульной службы ГАИ, утверждает блогер.

Согласно ориентировке, которая якобы была разослана всем постам и сотрудникам милиции, ГАИшника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стёклами и регистрационными номерами России. Внутри, кроме похищенного белорусского милиционера, находятся 3 человека — «предположительно цыганской либо кавказской национальности»,НН.

Также блогер утверждает, что во всех городах Беларуси усилены патрули милиции.

Эту же информацию подтверждает и Tut.by.

Предположительно, сотрудник ГАИ в одиночку выехал на вызов в могилевский микрорайон Чапаевка — и пропал. Офицер — сотрудник УВД Могилевской области.

Получить официальный комментарий в УВД пока не удалось.

auto.tut.by Похищенный в Могилеве офицер ГАИ найден убитым, пишет

Офицер дорожно-патрульной службы ГАИ, лейтенант милиции П. был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции, гаишник около 18 часов выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием.





Найдено ли оружие — неизвестно.









Место происшествия. Фото TUT.BY





Согласно ориентировке, гаишника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67, 68 или 69 регион России.





Если вы увидите черную «Волгу», подходящую под описание, срочно сообщите об этом в 102!





Внутри могут находиться 3 человека — «предположительно, цыганской либо кавказской национальности».





Как сообщили TUT.BY в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль пока не въезжал на территорию России — ориентировки на него переданы всем сотрудникам.





Получить официальный комментарий в могилевском УВД и белорусском МВД нам пока не удалось — сотрудники пресс-служб не отвечают на звонки. СК также пока ничего не комментирует.



