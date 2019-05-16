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Похищенного в Могилеве офицера ГАИ убили

16.05.2019 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На дорогах страны выставлены блокпосты, ищут «Волгу»В Могилёвской области неизвестные на Волге с российскими номерами похитили инспектора ГАИ, сообщает блогер Nexta. Весь личный состав областного УВД поднят по тревоге, а в регионе введён план «Сирена».

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Фото: www.abw.by, носит иллюстративный характер
Ранее сообщалось, что в Могилёвской области неизвестные на Волге с российскими номерами похитили инспектора ГАИ, сообщает блогер Nexta. 
Похищен сотрудник органов внутренних дел — офицер дорожно-патрульной службы ГАИ, утверждает блогер.

Согласно ориентировке, которая якобы была разослана всем постам и сотрудникам милиции, ГАИшника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стёклами и регистрационными номерами России. Внутри, кроме похищенного белорусского милиционера, находятся 3 человека — «предположительно цыганской либо кавказской национальности», пишет НН.

Также блогер утверждает, что во всех городах Беларуси усилены патрули милиции.

Эту же информацию подтверждает и Tut.by.
Предположительно, сотрудник ГАИ в одиночку выехал на вызов в могилевский микрорайон Чапаевка — и пропал. Офицер — сотрудник УВД Могилевской области.

Получить официальный комментарий в УВД пока не удалось.

Похищенный в Могилеве офицер ГАИ найден убитым, пишет auto.tut.by 
Офицер дорожно-патрульной службы ГАИ, лейтенант милиции П. был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции, гаишник около 18 часов выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием.

Найдено ли оружие — неизвестно.


Место происшествия. Фото TUT.BY

Согласно ориентировке, гаишника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67, 68 или 69 регион России.

Если вы увидите черную «Волгу», подходящую под описание, срочно сообщите об этом в 102!

Внутри могут находиться 3 человека — «предположительно, цыганской либо кавказской национальности».

Как сообщили TUT.BY в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль пока не въезжал на территорию России — ориентировки на него переданы всем сотрудникам.

Получить официальный комментарий в могилевском УВД и белорусском МВД нам пока не удалось — сотрудники пресс-служб не отвечают на звонки. СК также пока ничего не комментирует.

Около 22.00 официальный комментарий милиции появился в Twitter.


 
Теги: Могилев
 
 
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На дорогах страны выставлены блокпосты, ищут «Волгу»В Могилёвской области неизвестные на Волге с российскими номерами похитили инспектора ГАИ, сообщает блогер...
 
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