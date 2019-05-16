Движение по ул. Уманской в Минске закроют в выходные

Автобусы №57 в направлении ул. Семашко поедут по пр. Дзержинского, ул. Алибегова и Семашко с выполнением на изменяемом участке остановки "ст.м. Михалово" по пр. Дзержинского, в обратном направлении - прямо по пр. Дзержинского (без заезда на ул. Железнодорожную и Уманскую). Движение троллейбусов маршрута №31 организуется со стороны ул. Гурского по пр. Дзержинского до остановочного пункта "ст. метро Михалово", а троллейбусов маршрута №47 со стороны ДС "Малиновка-4" - по пр. Любимова, Газеты "Правда", ул. Голубева, пр. Дзержинского, Жукова, Пушкина и со стороны пр. Пушкина - по ул. Гурского, пр. Дзержинского, Любимова и далее по обычной схеме. Троллейбусы №63 в направлении ДС "Дружная" будут следовать по ул. Гурского, пр. Дзержинского, ул. Щорса, Железнодорожной и далее по маршруту, в направлении ДС "Юго-Запад" - по ул. Железнодорожная, Алибегова, Рафиева. Автобусы маршрутов №90 и 166 поедут по ул. Гурского, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "ст.м. Михалово" по пр. Дзержинского.



