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Движение по ул. Уманской в Минске закроют в выходные

16.05.2019 21:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске на время асфальтирования ул. Уманской от ул. Железнодорожной до пр. Дзержинского 18 и 19 мая закрывается движение для всех видов транспорта, в связи с чем изменятся некоторые маршруты пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Автобусы №57 в направлении ул. Семашко поедут по пр. Дзержинского, ул. Алибегова и Семашко с выполнением на изменяемом участке остановки "ст.м. Михалово" по пр. Дзержинского, в обратном направлении - прямо по пр. Дзержинского (без заезда на ул. Железнодорожную и Уманскую). Движение троллейбусов маршрута №31 организуется со стороны ул. Гурского по пр. Дзержинского до остановочного пункта "ст. метро Михалово", а троллейбусов маршрута №47 со стороны ДС "Малиновка-4" - по пр. Любимова, Газеты "Правда", ул. Голубева, пр. Дзержинского, Жукова, Пушкина и со стороны пр. Пушкина - по ул. Гурского, пр. Дзержинского, Любимова и далее по обычной схеме. Троллейбусы №63 в направлении ДС "Дружная" будут следовать по ул. Гурского, пр. Дзержинского, ул. Щорса, Железнодорожной и далее по маршруту, в направлении ДС "Юго-Запад" - по ул. Железнодорожная, Алибегова, Рафиева. Автобусы маршрутов №90 и 166 поедут по ул. Гурского, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "ст.м. Михалово" по пр. Дзержинского.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на время асфальтирования ул. Уманской от ул. Железнодорожной до пр. Дзержинского 18 и 19 мая закрывается движение для всех видов транспорта, в связи с чем...
 
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