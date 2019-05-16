Беларусь и Россия создали рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти

"Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: восемь человек, которые оценят фактические убытки", - сказал Дмитрий Козак. Вице-премьер отметил, что Россия и Беларусь ведут конструктивную работу по оценке убытков от загрязненной нефти. "У нас нет никаких противоречий с точки зрения того, что компенсация должна быть с российской стороны, но ее реально посчитать. Коллеги договорились, рабочая группа специально посчитает не только фактический размер убытка, но и способы компенсации, потому что они могут быть разными.





пишет БелТА, пока не закончена вся эта работа по минимизации этих убытков, - они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа. Но назвать размер компенсации, порядок цифр точно не сможем", - сказал Дмитрий Козак. Он уточнил, что оценки размера ущерба от загрязнения нефти в экспортном трубопроводе "Дружба" могут появиться через три-четыре недели. Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". И предложения,БелТА, пока не закончена вся эта работа по минимизации этих убытков, - они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа. Но назвать размер компенсации, порядок цифр точно не сможем", - сказал Дмитрий Козак. Он уточнил, что оценки размера ущерба от загрязнения нефти в экспортном трубопроводе "Дружба" могут появиться через три-четыре недели. Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба".









Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь.



