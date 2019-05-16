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Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети". Проверка выявила накрутку голосов

16.05.2019 23:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала телешоу "Голос.Дети" после того, как компания Group-IB выявила накрутку голосов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, ставшей победительницей конкурса.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", - говорится в заявлении канала.

"Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос.Дети", - говорится в пресс-релизе Group-IB, поступившем в Би-би-си.

По подсчетам Group-IB, всего в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч текстовых сообщений. Все номера принадлежат одному оператору и используют один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны, пояснили в Group-IB.

Проверка продолжается и будет завершена до конца месяца. До публикации финальных итогов проверки компания не стала раскрывать данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование.

В апреле 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы по итогам зрительского голосования победила в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети". Она получила 56,5% голосов зрителей. Финал шоу транслировался в прямом эфире на Первом канале.

Победа Абрамовой вызвала шквал возмущенных откликов в соцсетях. 27 апреля Первый канал объявил о начале проверки результатов голосования.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст признал, что "активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов".

Родители Микеллы Алсу и ее супруг Ян Абрамов ситуацию не комментировали. Кроме того, певица и ее дочь ограничили возможность комментировать последние публикации в "Инстаграме".

На официальном YouTube-канале Алсу в среду появился видеоролик совместного выступления Микеллы Абрамовой и проигравшего ей финалиста шоу Ержана Максима. Комментарии к записи также отключены.

В четверг Первый канал сообщил, что 24 мая покажет специальный выпуск шоу.

"Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта "Голос.Дети" в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов", - говорится в сообщении телеканала.

Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети". Проверка выявила накрутку голосов
Большинство деятелей шоубизнеса отнеслись к решению Первого канала положительно.

Телеведущий Максим Галкин в беседе с РИА Новости назвал отмену результатов шоу смелым и справедливым решением.

"Сегодняшнее решение дало мне повод гордиться каналом, ответственность перед зрителем оказалась выше корпоративных интересов. Это требует элементарной смелости, но это честно, что самое главное", - сказал он.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев полагает, что главная цель Первого канала - это спасение своей репутации.

"Это их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре", - сказал Фадеев РБК.

Продюсер и один из наставников шоу "Голос" Константин Меладзе в комментарии порталу URA.RU подчеркнул, что после решения Первого канала "все точки над i и расставлены, и это хорошо".

В то же время продюсер Иосиф Пригожин не увидел необходимости в проверке голосования.

"Это разве незаконно? СМС - платные, правильно? Значит, кто-то за это заплатил, за деньги хоть миллиард СМС отправь, это, думаю, не запрещено правилами. Кибератак проверка же не выявила", - сказал РИА Новости Пригожин.

 
 
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Первый канал принял решение аннулировать результаты финала телешоу "Голос.Дети" после того, как компания Group-IB выявила накрутку голосов в пользу дочери певицы Алсу...
 
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