Сотрудник ГАИ убит в Могилевском районе

Источник материала: Интерфакс

Сотрудник ГАИ убит при исполнении в Могилевском районе, сообщило министерство внутренних дел Беларуси.

"Сегодня, 16 мая, при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 г.р. В настоящее время в Могилевском районе, вблизи трассы Могилев - Шклов, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении МВД.

В свою очередь в Следственном комитете Беларуси сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.362 (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами работают на месте происшествия с целью установления обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", - отметили в СК.

В ведомстве также проинформировали, что ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

По информации ряда белорусских Telegram-каналов, сотрудник ГАИ был похищен неизвестными на "Волге" с российскими регистрационными знаками. Спустя некоторое время милиционер был найден мертвым.