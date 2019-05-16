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Сотрудник ГАИ убит в Могилевском районе

16.05.2019 22:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сотрудник ГАИ убит при исполнении в Могилевском районе, сообщило министерство внутренних дел Беларуси.

"Сегодня, 16 мая, при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 г.р. В настоящее время в Могилевском районе, вблизи трассы Могилев - Шклов, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении МВД.

В свою очередь в Следственном комитете Беларуси сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.362 (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами работают на месте происшествия с целью установления обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", - отметили в СК.

В ведомстве также проинформировали, что ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

По информации ряда белорусских Telegram-каналов, сотрудник ГАИ был похищен неизвестными на "Волге" с российскими регистрационными знаками. Спустя некоторое время милиционер был найден мертвым. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Сотрудник ГАИ убит при исполнении в Могилевском районе, сообщило министерство внутренних дел Беларуси. "Сегодня, 16 мая, при исполнении служебного долга погиб...
 
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