Козак и Ляшенко пока не обсуждали цены на газ для Беларуси, хотя вопрос висит в воздухе

Источник материала: Интерфакс

Вице-премьеры России и Беларуси Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко на переговорах в Москве в четверг не поднимали вопрос о будущих ценах на газ для республики, сообщил журналистам российский зампред кабмина.

"Пока мы не обсуждаем. Обусловлено другими событиями. Вопрос есть, он в воздухе висит. Только "Дружбу" сегодня обсуждали. Это более важные задачи. Требует оперативного вмешательства. Мы не должны отвлекаться на другие темы", - сказал Козак.

Как сообщалось, в соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Беларуси ($127 за тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Беларуси неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ ($70 за тыс. кубометров по текущему курсу).

До возникновения проблемы качества нефти в нефтепроводе "Дружба" вопрос будущей цены на газ активно обсуждался чиновниками двух стран на разных уровнях.