Искусство в формате public space: выставка “Художник и город“ открылась в Минске

Источник материала: Интерфакс

16 мая площадь Якуба Коласа собрала поклонников белорусского искусства – в Минске прошло торжественное открытие ежегодного проекта "Художник и город". Теперь в центре города каждый желающий сможет увидеть репродукции картин белорусской художницы Зои Литвиновой, а в середине июля действующую экспозицию сменят работы Зои Луцевич.



Джазовая музыка, танцевальный перформанс, картинная галерея – открытие проекта "Художник и город" прошло словно праздник, посвященный всем видам искусств. 16 мая площадь Якуба Коласа украсили гигантские цветы и золотое конфетти, а завершилось праздничное открытие экскурсией, которую провела для посетителей автор работ – Зоя Литвинова. Около двухсот человек собрались на оживленной площади, чтобы зарядиться яркими эмоциями.



"Я не первый год наблюдаю за картинами на площади. И каждый раз проект дает мне ответы на два важных вопроса. Первый – о личности художника: "Кто он такой, этот создатель?", второй – о его картинах: "Почему именно эти работы?". Думаю, "Художник и город" еще раз напоминает нам, что белорусское искусство здесь, оно совсем рядом", – рассказывает участница выставки Ирина Дорош.

На празднике нашлось место не только для взрослых посетителей, но и для детей. Организаторы подготовили специальную детскую зону, где юные художники рисовали свои собственные шедевры.



"Это классно, что на такие мероприятия можно приходить с детьми. Я считаю, что уже с малых лет ребенка надо приобщать к культуре. Получается, выставка стала местом встречи для людей разных поколений, и это не может не радовать", – делится впечатлениями минчанка Тамара Иванова, которая пришла на открытие выставки вместе с мужем и двумя детьми.

Уже восемь лет проект собирает картины белорусских художников различных направлений, школ и эпох. В его истории – работы таких живописцев, как Марк Шагал, белорусский Сальвадор Дали Георгий Скрипниченко, Валентин Губарев, Николай Селещук… Список можно продолжать, ведь за все эти годы минчане и гости столицы (а в прошлом году и жители Витебска) увидели картины 57 белорусских художников.



Этим летом площадь Якуба Коласа станет, в том числе, важной туристической точкой – репродукции картин белорусских художников смогут увидеть гости II Европейских игр.

Масштабный проект ежегодно поддерживается Минским городским исполнительным комитетом, а генеральным партнером выступает Банк ВТБ (Беларусь).

"Такие проекты показывают важность активного взаимодействия государства и бизнеса. "Художник и город" – это тот формат сотрудничества, который можно ставить в пример. Мы всегда поддерживаем проекты, которые делают город лучше, и надеемся, что их будет больше",– отмечает начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.



В этом году проект "Художник и город" анонсировал проведение различных творческих акций. Уже 18 мая прямо на площади Якуба Коласа пройдет "Свободный мольберт" – мероприятие, в ходе которого любой желающий сможет написать собственную картину под руководством одной из героинь проекта – Зои Луцевич. 18 мая мастер-классы по живописи будут проводиться на протяжении всего дня.

Проект реализует коммуникационная компания GBS совместно с Музеем-мастерской З. И. Азгура при поддержке Минского и Брестского городских исполнительных комитетов. Шестой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает Банк ВТБ (Беларусь).



