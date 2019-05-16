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Искусство в формате public space: выставка “Художник и город“ открылась в Минске
Источник материала: Интерфакс
16 мая площадь Якуба Коласа собрала поклонников белорусского искусства – в Минске прошло торжественное открытие ежегодного проекта "Художник и город". Теперь в центре города каждый желающий сможет увидеть репродукции картин белорусской художницы Зои Литвиновой, а в середине июля действующую экспозицию сменят работы Зои Луцевич.
На празднике нашлось место не только для взрослых посетителей, но и для детей. Организаторы подготовили специальную детскую зону, где юные художники рисовали свои собственные шедевры.
Уже восемь лет проект собирает картины белорусских художников различных направлений, школ и эпох. В его истории – работы таких живописцев, как Марк Шагал, белорусский Сальвадор Дали Георгий Скрипниченко, Валентин Губарев, Николай Селещук… Список можно продолжать, ведь за все эти годы минчане и гости столицы (а в прошлом году и жители Витебска) увидели картины 57 белорусских художников.
Масштабный проект ежегодно поддерживается Минским городским исполнительным комитетом, а генеральным партнером выступает Банк ВТБ (Беларусь).
"Такие проекты показывают важность активного взаимодействия государства и бизнеса. "Художник и город" – это тот формат сотрудничества, который можно ставить в пример. Мы всегда поддерживаем проекты, которые делают город лучше, и надеемся, что их будет больше",– отмечает начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.
Проект реализует коммуникационная компания GBS совместно с Музеем-мастерской З. И. Азгура при поддержке Минского и Брестского городских исполнительных комитетов. Шестой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает Банк ВТБ (Беларусь).
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16 мая площадь Якуба Коласа собрала поклонников белорусского искусства – в Минске прошло торжественное открытие ежегодного проекта "Художник и город". Теперь в...
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