﻿ Семья Усамы бен Ладена направила более 3 млн фунтов футбольному клубу Sheffield United - СМИ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семья Усамы бен Ладена направила более 3 млн фунтов футбольному клубу Sheffield United - СМИ

16.05.2019 22:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Член семьи бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена финансировал футбольный клуб Sheffield United, сообщает в четверг сайт британского издания The Daily Mail.

По данным издания, футбольный клуб получил сумму в размере 3 млн фунтов стерлингов, которые, как оказалось, были перечислены именно родственником убитого лидера "Аль-Каиды". Финансовая операция проходила под названием "Проект Дельта".

Информация о финансировании Sheffield United была раскрыта в ходе заседания Высокого суда Лондона, который рассматривает дело о праве собственности на этот английский клуб.

Согласно официальной версии, Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 г. в ходе спецоперации американского отряда морских пехотинцев "Морские котики" в его резиденции в пакистанском городе Абботтабаде, в 50 км от Исламабада.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член семьи бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена финансировал футбольный клуб Sheffield United, сообщает в четверг сайт...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы идем не в том направлении». Захаров заявил, что в будущем может возглавить Федерацию хоккея Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика