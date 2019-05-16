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Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт

16.05.2019 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Тель-Авиве 16 мая проходит второй полуфинал конкурса «Евровидение». В нем определяются имена десяти участников, прошедших в финал шоу.   

В полуфинале приняли участие главные фавориты песенного шоу. Они лидируют в рейтингах у букмекеров.   

Среди них и представитель России – Сергей Лазарев, который во второй раз принимает участие в конкурсе.    

Зачем ему «Евровидение» во второй раз? Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве   

Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт
Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Он исполнил эпическую балладу «Scream». По словам певца, это очень личная композиция.    

О чём песня Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение-2019» (читать далее).   

Не менее зрелищным получился и номер артиста – он находился в окружении экранов, зеркального лабиринта, а некоторые фрагменты песни пел находясь за «стеной из дождя».  

Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт
Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Номер поставил известный греческий режиссер Фокас Евангелинос. С ним Сергей Лазарев работает не в первый раз.  

Рояль для Билана, стены для Лазарева и Колдуна. Почему Фокаса Евангелиноса называют королём «Евровидения»  

Постановка была высоко оценена и зрителями, и журналистами.   
 
 
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В Тель-Авиве 16 мая проходит второй полуфинал конкурса «Евровидение». В нем определяются имена десяти участников, прошедших в финал шоу.    В полуфинале приняли...
 
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