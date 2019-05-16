Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт

Источник материала: СТВ

В Тель-Авиве 16 мая проходит второй полуфинал конкурса «Евровидение». В нем определяются имена десяти участников, прошедших в финал шоу.

В полуфинале приняли участие главные фавориты песенного шоу. Они лидируют в рейтингах у букмекеров.

Среди них и представитель России – Сергей Лазарев, который во второй раз принимает участие в конкурсе.

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Фото: instagram.com/lazarevsergey

Он исполнил эпическую балладу «Scream». По словам певца, это очень личная композиция.

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Не менее зрелищным получился и номер артиста – он находился в окружении экранов, зеркального лабиринта, а некоторые фрагменты песни пел находясь за «стеной из дождя».



Фото: instagram.com/lazarevsergey

Номер поставил известный греческий режиссер Фокас Евангелинос. С ним Сергей Лазарев работает не в первый раз.

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Постановка была высоко оценена и зрителями, и журналистами.