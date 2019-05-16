ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нужную сумму можно было заказать по телефону прямо домой. В Горках задержали крупного валютчика

17.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 705

 

В Горках задержали 42-летнего местного жителя, который «систематически оказывал содействие горожанам в незаконном приобретении и продаже иностранной валюты»сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

 

Нужную сумму можно было заказать по телефону прямо домой. В Горках задержали крупного валютчика
Фото: mogilev.mvd.gov.by

 

«Было установлено, что достаточно было позвонить мужчине на мобильный телефон и заказать необходимую сумму валюты. Через некоторое время эта сумма доставлялась либо по месту жительства, либо по месту работы, что было достаточно комфортно для горожан», — рассказал начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Андрей Харкевич.

 

 

Вырученные от противоправной деятельности деньги валютчик хранил дома, в том числе в специально оборудованном сейфе, и в своем автомобиле, где проводил обменные операции.

При задержании у мужчины обнаружили и изъяли свыше 28 000 долларов США, 1900 евро, свыше 115 000 российских рублей, 5000 гривен, а также более 38 000 белорусских рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность (без лицензии), связанную с проведением валютно-обменным операций. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.


 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Горках задержали 42-летнего местного жителя, который «систематически оказывал содействие горожанам в незаконном приобретении и продаже иностранной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чехи и финны одержали волевые победы на чемпионате мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика