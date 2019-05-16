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Нужную сумму можно было заказать по телефону прямо домой. В Горках задержали крупного валютчика
17.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горках задержали 42-летнего местного жителя, который «систематически оказывал содействие горожанам в незаконном приобретении и продаже иностранной валюты»,
«Было установлено, что достаточно было позвонить мужчине на мобильный телефон и заказать необходимую сумму валюты. Через некоторое время эта сумма доставлялась либо по месту жительства, либо по месту работы, что было достаточно комфортно для горожан», — рассказал начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Андрей Харкевич.
Вырученные от противоправной деятельности деньги валютчик хранил дома, в том числе в специально оборудованном сейфе, и в своем автомобиле, где проводил обменные операции.
При задержании у мужчины обнаружили и изъяли свыше 28 000 долларов США, 1900 евро, свыше 115 000 российских рублей, 5000 гривен, а также более 38 000 белорусских рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность (без лицензии), связанную с проведением валютно-обменным операций. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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В Горках задержали 42-летнего местного жителя, который «систематически оказывал содействие горожанам в незаконном приобретении и продаже иностранной...
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