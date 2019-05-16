«Евроопт» проведёт в Слуцке «ярмарку вакансий»

Источник материала: Слуцк Город

В следующую среду, 22 мая, с 11:00 до 13:00 в помещении отдела занятости населения по адресу ул. Ленина, 134 пройдёт «ярмарка вакансий» с участием предприятия ООО «Евроторг», сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

В рамках проведения мероприятия будут оказаны консультационные услуги по вопросам оказания содействия в трудоустройстве в ООО «Евроторг». Телефон для справок: 5-59-71.

Напомним, в Слуцке планируется открытие пятого по счёту магазина «Хит». Сеть принадлежит «Евроопту».

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