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«Евроопт» проведёт в Слуцке «ярмарку вакансий»

17.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В следующую среду, 22 мая, с 11:00 до 13:00 в помещении отдела занятости населения по адресу ул. Ленина, 134 пройдёт «ярмарка вакансий» с участием предприятия ООО «Евроторг», сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

В рамках проведения мероприятия будут оказаны консультационные услуги по вопросам оказания содействия в трудоустройстве в ООО «Евроторг». Телефон для справок: 5-59-71.

Напомним, в Слуцке планируется открытие пятого по счёту магазина «Хит». Сеть принадлежит «Евроопту».

  • Бесплатные частные объявления, в том числе предложения по аренде жилья и вакансии, регулярно публикуются в разделе «Объявления» на сайте SlutskGorod.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В следующую среду, 22 мая, с 11:00 до 13:00 в помещении отдела занятости населения по адресу ул. Ленина, 134 пройдёт «ярмарка вакансий» с участием предприятия ООО...
 
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