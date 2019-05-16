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«Евроопт» проведёт в Слуцке «ярмарку вакансий»
17.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В следующую среду, 22 мая, с 11:00 до 13:00 в помещении отдела занятости населения по адресу ул. Ленина, 134 пройдёт «ярмарка вакансий» с участием предприятия ООО «Евроторг»,
В рамках проведения мероприятия будут оказаны консультационные услуги по вопросам оказания содействия в трудоустройстве в ООО «Евроторг». Телефон для справок: 5-59-71.
Напомним, в Слуцке
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В следующую среду, 22 мая, с 11:00 до 13:00 в помещении отдела занятости населения по адресу ул. Ленина, 134 пройдёт «ярмарка вакансий» с участием предприятия ООО...
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