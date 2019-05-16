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Осиповичские военнослужащие выполнили боевые пуски из РСЗО «Полонез» и ракетного комплекса «Точка» на полигоне в Казахстане
17.05.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Как сообщают на
Боевая стрельба прошла в рамках контрольного занятия по специальной подготовке с ракетными войсками Вооруженных Сил, которое в эти дни проводится в Казахстане под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Козловского.
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Осиповичские военнослужащие выполнили боевые пуски из РСЗО «Полонез» и ракетного комплекса «Точка» на полигоне в Казахстане
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