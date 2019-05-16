Осиповичские военнослужащие выполнили боевые пуски из РСЗО «Полонез» и ракетного комплекса «Точка» на полигоне в Казахстане

Источник материала: Асiповiцкi край

Как сообщают на сайте Министерства обороны страны , сегодня утром на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) белорусские ракетчики с оценкой отлично выполнили боевые пуски из реактивных систем залпового огня «Полонез» и тактических ракетных комплексов «Точка». Все цели были точно поражены расчетами 77-го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона 336-й реактивной артиллерийской бригады и одного из отдельных ракетных дивизионов 465-й ракетной бригады.







Боевая стрельба прошла в рамках контрольного занятия по специальной подготовке с ракетными войсками Вооруженных Сил, которое в эти дни проводится в Казахстане под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Козловского.