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Осиповичские военнослужащие выполнили боевые пуски из РСЗО «Полонез» и ракетного комплекса «Точка» на полигоне в Казахстане

17.05.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Как сообщают на сайте Министерства обороны страны, сегодня утром на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) белорусские ракетчики с оценкой отлично выполнили боевые пуски из реактивных систем залпового огня «Полонез» и тактических ракетных комплексов «Точка». Все цели были точно поражены расчетами 77-го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона 336-й реактивной артиллерийской бригады и одного из отдельных ракетных дивизионов 465-й ракетной бригады.

Осиповичские военнослужащие выполнили боевые пуски из РСЗО «Полонез» и ракетного комплекса «Точка» на полигоне в Казахстане

Реактивная система залпового огня «Полонез»


Осиповичские военнослужащие выполнили боевые пуски из РСЗО «Полонез» и ракетного комплекса «Точка» на полигоне в Казахстане


Осиповичские военнослужащие выполнили боевые пуски из РСЗО «Полонез» и ракетного комплекса «Точка» на полигоне в Казахстане

Ракетный комплекс «Точка»

 

Боевая стрельба прошла в рамках контрольного занятия по специальной подготовке с ракетными войсками Вооруженных Сил, которое в эти дни проводится в Казахстане под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Козловского.

 
 
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Как сообщают на сайте Министерства обороны страны, сегодня утром на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) белорусские ракетчики с оценкой отлично выполнили боевые...
 
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