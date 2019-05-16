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Xistore 3 года! Скидки до -30% на Xiaomi

17.05.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первая сеть фирменных магазинов Xiaomi празднует свой День рождения!


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66191.php

Xistore 3 года! Скидки до -30% на Xiaomi

В честь 3-летия в магазине Xistore в ЦУМе можно приобрести гаджеты Xiaomi со скидкой до 30%!

Акция распространяется на следующие категории товаров:

— смартфоны: https://xistore.by/catalog/telefony/

— телевизоры: https://xistore.by/catalog/televizory/

— ноутбкуи: https://xistore.by/catalog/noutbuki/

— смарт-устройства: https://xistore.by/catalog/smart_ustroystva/

— умный дом: https://xistore.by/catalog/umnyy_dom/

— и др.

Акция действует с 17 по 19 мая. Успейте порадовать себя и близких устройствами Xiaomi по приятной цене!

Подробнее: https://xistore.by/aktsii/ckidki_dr_xistore/

Xiaomi покупают в Xistore!

 
 
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  Первая сеть фирменных магазинов Xiaomi празднует свой День рождения! В честь 3-летия в магазине Xistore в ЦУМе можно приобрести гаджеты Xiaomi со скидкой до 30%! Акция...
 
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