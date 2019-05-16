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Xistore 3 года! Скидки до -30% на Xiaomi
17.05.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первая сеть фирменных магазинов Xiaomi празднует свой День рождения!
В честь 3-летия в магазине Xistore в ЦУМе можно приобрести гаджеты Xiaomi со скидкой до 30%!
Акция распространяется на следующие категории товаров:
— смартфоны:
— телевизоры:
— ноутбкуи:
— смарт-устройства:
— умный дом:
— и др.
Акция действует с 17 по 19 мая. Успейте порадовать себя и близких устройствами Xiaomi по приятной цене!
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Xiaomi покупают в Xistore!
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