И это круто! Открыли проезд с Машерова на Гоголя, уже можно тестировать

Источник материала: Виртуальный Брест

Вокруг необходимости реконструировать Кобринский мост до сих пор идут споры - надо было или всё же нет? Мол, какой смысл, если вся пробка переместилась в сторону бульвара (и это действительно правда). Но знаете что - этим скептикам стоит учесть, что в сторону Востока нет такого "косяка", под мостом появился проезд, и сделали выезд на Гоголя!



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Только ради этой возможности стоило затевать весь сыр-бор и терпеть неприятности и пробки все эти полтора-два года. Это просто очень круто и полезно! Минута времени - и ты с Набережной попал на Пушкинскую.



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Сегодня на небольшом участке проезда уложили чистовой асфальт, когда вечером мы там проезжали, он ещё дымился, но никаких запрещающих знаков и техники не было, а значит - вперёд!



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Сначала показалось, что накосячили с ливнёвкой из-за большой лужи, потом дошло - будет ещё парковка, которую слегка приподнимут за счёт плитки, и вся вода соберётся как раз над люком, так что всё ок.