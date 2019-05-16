Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область наращивает сотрудничество с регионами стран Содружества Независимых Государств. Об этом заявил председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич сегодня на встрече руководства Бреста и области с председателем исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, а также членами Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.



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"У Брестской области налажены тесные связи со странами СНГ, важным направлением является межрегиональное взаимодействие. Областью заключены соглашения о сотрудничестве с 25 регионами России, двумя - Казахстана, по одному - Армении и Молдовы. Прорабатывается вопрос подписания соглашений о сотрудничестве с регионами Узбекистана и Кыргызстана", - отметил Юрий Наркевич. Внешнеторговый оборот между Брестской областью и странами Содружества по итогам 2018 года составил более $2,5 млрд. Тенденция роста наблюдается практически со всеми государствами СНГ. К примеру, с Азербайджаном и Узбекистаном этот показатель вырос более чем на 70%.

На территории региона действуют 393 предприятия с привлечением инвестиций из России, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Молдовы. В частности, в ближайшее время планируется создание СП с молдавской винодельческой компанией. В стадии проработки находится проект Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения и крупного узбекского предприятия по организации производства пряжи. Председатель облсовета депутатов подчеркнул, что наряду с экономическим взаимодействием Брестская область со странами СНГ активно развивает связи в сферах культуры, образования, спорта.

"Наша обязанность - сохранить общность народов, их дружбу. Вместе мы можем решить многие проблемы, в том числе в экономике, в сфере обеспечения безопасности наших государств, - подчеркнул Сергей Лебедев. - В Бресте 17 мая состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей на уровне послов стран СНГ, постоянных представителей. Постоянно работаем над тем, чтобы укрепить Содружество, совершенствовать его деятельность, повышать эффективность".

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится в Брестском государственном университете. Участники мероприятия обсудят ход реализации мероприятий, посвященных Году книги и вопросы подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ. Также в этот день в стенах вуза пройдет семинар "Межкультурный диалог на пространстве СНГ", который входит в программу акции "Брест - культурная столица Содружества 2019 года".