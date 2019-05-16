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«Игра престолов», квест по Осмоловке и много музыки. В субботу пройдет «Ночь музеев». Куда пойти?

17.05.2019 06:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главное музейное событие страны пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Мы насчитали больше 25 минских музеев, которые предлагают неформально отдохнуть в этот вечер. Супергеройская тема, чувства в разрезе и даже «Игра престолов» — развлечений на свой вкус не найдет только ну очень ленивый. Выбирайте локации и миксуйте культпоходы сразу в несколько музеев — в этом точно поможет наш гид.

Если в это время вы будете не в Минске, у нас есть гиды и для областных городов. Вот программа «Ночи музеев» для Бреста. Куда пойти в «Ночь музеев»">Бреста, Витебска, Гродно, Могилева и Гомеля.

Анатомия чувств в Художественном


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: 18 мая, 19.00.

Где: (ул. Ленина, 20).

Сколько: до 17 мая — 12 рублей, в день проведения акции — 15 рублей, но на выставку Дали нужно покупать отдельный квиток от 15 рублей.

В главном музее страны в этом году будут препарировать природу чувств. Встречать вас будут Радость, Страх, Печаль, Брезгливость, Гнев — это не только знакомые эмоции, но и персонажи диснеевской «Головоломки», с которыми можно будет повеселиться (а между делом разберемся в том, что творится в наших головах — с медицинской, лингвистической и искусствоведческой точек зрения). В программе — настольные игры, зоны творчества, квест, мудбор, где можно будет оставить свои визуализированные мечты, перформанс от экспериментального театра прямо в музейном пространстве. Да и вообще много нестандартного — от выступления ансамбля валторн до ностальгической видеохроники советских лет. А еще вас зовут на экскурсию по международному выставочному проекту из княжества Лихтенштейн.

Никакого пафоса в «Арт-Беларуси»


Фото предоставлено организаторами и носит иллюстративный характер

Когда: 18 мая, 16.00 — 4.00.

Где: галерея «» (ул. Козлова, 3).

Сколько: 4 рубля.

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На одну ночь «Арт-Беларусь» и Дворец искусства объединят свои залы, то есть действительно будет где разгуляться. Организаторы предлагают вам противопоставить себя рутине, полумертвой механической действительности, просто повеселиться с друзьями в мире искусства без пафоса и вызова и, в конце концов, побыть самим собой — человеком творящим. Здесь будет много музыки, лекции и собственно сами выставки картин. Среди участников — Karma Crew, Художественная мастерская 6 В, Клуб интеллектуального досуга «Факультатив», Minsk Improvisers Orchestra и шумные диджеи.

Вечеринка в стиле tum blr и «Игра престолов» в НЦСИ


Когда и где: 18 мая, с 17.00 — в с 19.00 — в .

Сколько: от 4 рублей — на Независимости, 10 рублей — на Некрасова.

Сразу оговоримся для тех, кто не в курсе. В Минске два центра современных искусств. В том, что на Некрасова, состоится многочасовая перформанс-инсталляция «tum blr», создателями которой будете являться вы. Будут работать 15 локаций для разных форм творчества: хоровое пение и макраме, ловкий диджей-сет или собственноручно собранный робот-гольфист с клюшкой из чистого янтаря. Ха-ха, под любым произведением можно будет поставить «лайк» и оставить «коммент». А за музыку будут отвечать — Minsk Improvisers Orchestra, Bassota visual и парочка секретных авторов. Это стоит 10 рублей.

На Независимости развернется «Игра престолов». В программе — выставка «Рыцарский роман» со светскими костюмами магнатов и шляхты, живопись, графика и скульптура, отражающие «темные века», мастер-классы по средневековым танцам, тематические игры и мультфильмы. Каждый посетитель сможет сфотографироваться на троне из «Игры престолов». Любопытно, что для посетителей, пришедших в полном комплекте исторического костюма, вход бесплатный. Для остальных — 8 рублей, а детей, студентов и пенсионеров пустят и за 4 рубля.

Супергеройская ночь в «Стране мини»


Фото носит иллюстративный характер

Когда: 18 мая, 18.00. Длительность — 45 мин.

Где: (пр-т Независимости, 25).

Сколько: 7 рублей.

А вот тут вы попадете в альтернативную реальность, где белорусская земля станет не только тайным хранилищем Камней Бесконечности, но и местом жительства некоторых супергероев. Из любопытного — интерактивная тематическая экскурсия (45 минут), где можно будет получить стикеры, супергеройская фотозона с атрибутами и масками, косплееры в профессиональных костюмах и супергеройские значки!

Квест на площади Свободы


Фото носит иллюстративный характер

Когда: 18 мая, 20.00 — 00.00.

Где: сразу в трех местах — в Каретном дворике (ул. Кирилла и Мефодия, 8), Археологическом музее (ул. Кирилла и Мефодия, 6) и галерее Савицкого (пл. Свободы, 15).

Сколько: 5 рублей.

Музей истории города Минска подготовил для вас игру-испытание на логику и чувство юмора. Именно это поможет вам разгадать загадки Прекрасной Дамы, обыграть монаха-гроссмейстера, спасти несчастного миннезингера, оседлать коня и сразиться на дуэли. Чтобы пройти через все это, нужно посетить три музейные экспозиции по одному билету: две выставки в галерее Савицкого, Археологический музей и экспозицию «Каретная».

Зачем вам это нужно? А потому что супер-приз — «Свидание над ночным Минском», которое состоится в 00.00 на самой красивой крыше города.

Идеи для модников


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

«Мод найт» в Историческом

Когда: 18 мая, 19.00.

Где: (ул. К. Маркса, 12).

Сколько: 10 рублей, для школьников и пенсионеров — 5 рублей.

Во дворике музея в этот вечер можно будет бесплатно постричься и сделать временную татуировку — а вдруг вам нужно? Будет много театра, в том числе выступление с участием актеров из Франции международного общественного объединения «Театро» или, например, культового минского исполнителя Сергея Пукста (это всегда перформанс). А еще «Горошек-маркет» и фламенко — для хорошего настроения.

Если в Ночь музеев вы хотите именно бродить по музею, а не тусоваться во дворике, то и для вас кое-что подготовили. А именно — исторические квесты, посвященные моде, по экспозициям «Древняя Беларусь», «Беларусь в портретах и геральдике 16−18 веков» и «Приглашение на бал» (да, это та самая выставка из частной коллекции историка моды Александра Васильева).

Арт-коллаборация в центре Минска

Когда: 18 мая, 20.00 — 23.00.

Где: «Высокае мѣста» (ул. Герцена, 2а), галерея Щемелева (ул. Революционная, 10).

Сколько: 4 рубля.

В арт-гостиной «Высокае мѣста» можно посмотреть выставку «Интерференция» — это погружение в мир современного костюма, текстиля, керамики, стекла и металла. Вы увидите идеи и реализации коллекций pret-a-porter и театральные костюмы от студентов БГАИ, текстильные инсталляции, арт-объекты из металла и много другого.

В галерее Щемелева тем временем можно будет увидеть выставку «Полароиды» как отражение современного художественного текстиля во всех его направлениях. В популярной культуре полароиды — это символ момента, памяти и непрерывности течения времени, а эта выставка — размышления автора языком художественного текстиля о быстротечности жизни.

Кроме того, вас ждет арт-квиз по выставкам «Интерференция» и «Полароиды», концептуальный показ-перформанс, фотосессия в дизайнерских костюмах и инстаграм-конкурс — куда без него?

Идеи для театралов и меломанов


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

«Путешествие во времени» в самом центре города

Когда: 18 мая, 19.00 — 23.00.

Где: (пер. Музыкальный, 5).

Сколько: 5 рублей.

Отправляемся в эпоху нашего земляка, создателя белорусской и польской оперы — Станислава Монюшко, а там вместе со «Спеўным сходам» и Сержем Долгушевым поем романсы и песни Монюшко вместе. Приготовьтесь, что петь придется много: в 21.00 начнется караоке-программа «Белорусская эстрада». Если петь не любите, можно посмотреть театральный перформанс или запись спектакля «Идиллия» Купаловского театра. Обещают и квест по экспозиции музея.

Музыкально-интеллектуальный квиз у Ратуши

Когда: 18 мая, 20.00 — 23.00.

Где: Минская городская ратуша (пл. Свободы, 2а).

Сколько: 5 рублей.

Знаете ли вы, какое отношение имеет минская Ратуша к классической музыке? Сможете блеснуть знаниями музыкального содержимого рекламы, популярных видеоигр и кинофильмов? А как насчет того, что скрывается в недрах картин известных художников?
В рамках Ночи музеев квиз «Классика» приоткроет музыкальные тайны минской городской Ратуши, познакомит с необычными историями из жизни известных композиторов и позволит проверить вашу интуицию. Бонусом — живая музыка в перерывах между турами и особенный приз команде-победителю. Только нужно зарегистрироваться.

Идеи для фанатов литературы


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Музей Якуба Коласа

Когда и где: 18 мая, 17.00 — 23.00, ул. Академическая, 5.

Сколько: 2 рубля, дети до 7 лет — бесплатно.

Из интересного тут — викторина «Якуб Колас vs Янка Купала» (думаете, вы хорошо различаете поэтов?), настольные игры, лозоплетение, раскраски для детей по детским произведениям Якуба Коласа и немного магии. А еще будет театрализованное представление «Ожившая экспозиция» — думаем, что это что-то очень крутое.

Музей Максима Богдановича

Когда и где: 18 мая, 17.00, ул. Богдановича, 7а.

Сколько: 3 рубля.

Тут пройдет поэтическое соревнование, шашки-«пстрычкі», «Литературный крокодил», можно будет с умными людьми поиграть в «камень — ножницы — бумага» и настольные игры, а еще пособирать кубик Рубика. Ну и куда без музейного квеста и музыки от классных белорусских групп?

Музей истории белорусской литературы

Когда и где: 18 мая, 17.00, ул. М. Богдановича, 13.

Сколько: 3 рубля, дети до 7 лет — бесплатно.

А тут пройдет «Фантастычная ноч пана Завальні»: это и театрализованные чтения, и мастер-класс по написанию сказок, и несколько арт-лабораторий, и лекция по белорусской мифологии, и турнир по шахматам. За музыкальную составляющую в ответе «Спеўны сход», «MorkvoЦвет», BY CRY и другие.

Музей Петруся Бровки

Когда и где: 18 мая, 18.00, ул. К. Маркса, 30.

Сколько: 3 рубля (до 19.00 вход свободный).

Вот уж по-настоящему авангардный ивент! Здесь пройдет детективная игра «Тайнае пажаданне Петруся Броўкі», интервью-шоу о белорусском авангарде, квест «Апошняя справа кватэры Броўкі», психоэмоциональный и боди-арт. А еще анонсируют некий «неоновый секрет» — в общем, сюрпризов будет предостаточно.

Музея Янки Купалы

Когда и где: 18 мая, 19.00 — 5.00, ул. Я. Купалы, 4.

Сколько: 2 рубля.

Вас приглашают на день рождения самого музея — ему 75. Гудеть будут всю ночь вместе с группами «Стары Ольса» и «Палац». В этот вечер фонды музея откроют свои сокровищницы и покажут 75 уникальных предметов с любопытной историей. Для любителей квестов после полуночи пройдет игра «Купалаў код». Кстати, каждый сможет забрать с собой открытку-линогравюру, а в полночь сладкое угощение ждет вообще всех гостей.

Идеи для киноманов


Музей истории белорусского кино

Когда и где: 18 мая, 15.00, ул. Свердлова, 4.

Сколько: 2 рубля.

Здесь пройдет ламповый вечер белорусской документалистики с авторским представлением фильмов от студии «Летапіс». Все ленты были сняты в 2018 или 2019 годах, так что если хотите узнать, чем живет документалистика в Беларуси, ее пульс можно будет нащупать как раз в Музее кино.

Ночь кино в Libra

Когда и где: 18 мая, 20.00, пр-т Независимости, 37.

Сколько: 11 рублей, студентам — 9 рублей, школьникам, пенсионерам, многодетным семьям — 7 рублей. Для детей до 7 лет и людей с инвалидностью — бесплатно.

В «Либре» пройдет киномарафон картин, которые снял сам Энди Уорхол. То есть это пять с половиной часов андеграундного кино в окружении работ короля поп-арта. Покажут «Девушек из Челси», «Velvet Underground и Нико» и кое-что еще.

Ограбление музея в Silver Screen

Когда и где: 18 мая, 23.00 — 6.00, Silver Screen в ТЦ «Галилео».

Сколько: от 24 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Кинотеатр Silver Screen превратится в одно большое музейное ограбление на одну ночь. Тут можно будет потанчить под музыку бандитского диджея, продегустировать тематические коктейли, сыграть в «Мафию» и посмотреть что-нибудь из хулиганского кино, например, документалку «Кто украл Бэнкси?». В эту ночь все залы кинотеатра будут доступны к посещению по единому билету. А там уже можно будет бродить по залам и представлять, будто кинотеатр — это музей.

Идея для тех, кому интересно тело


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: 18 мая, 16.00.

Где: «» (ул. Герцена, 2а).

Сколько: 5 рублей.

В этом году «Галерея ДК» на Ночи музеев показывает творческий проект — «Следы…», идея которого — привлечь внимание к проблеме неправильного подбора белья. В основе экспозиции — скульптуры женщин, которые в суете повседневной жизни забывают о своем личном комфорте. Их изготовил брестский художник и скульптор Илья Дударев, известный концептуалист.

Если вам этого мало

  • Ночь музеев пройдет еще и — внезапно — на «Линии Сталина»: 18 мая прямо с 11.00 там начнется праздничная программа, в которой — экскурсионный маршрут «Линия Сталина», катание на лошадях, анимация «Стрельба из пушки», квест «Поиск стрелкового оружия» и даже раскраска танка. Завершится все фейерверком в 22.00. Билет стоит 14 рублей, детский — 7 рублей.
  • Прокачать инстаграм можно 18 мая с 12.00 на бесплатном фестивале «Песчаная буря» в «Дримлэнде». Главным подарком для посетителей станет официальное открытие фестиваля гигантских песчаных скульптур. Вот как это выглядит.
  • Бесплатный квест по Осмоловке стартует в 18 мая в 15.00. Музей «Аливарии» приготовил для участников мини-вояж не только по улицам Осмоловки, но и по разным временным периодам. Восстанавливая историческую картину окрестностей, сотрудники музея расскажут и покажут, каким был этот район Минска на стыке 19 и 20 веков. Завершится пеший маршрут в здании музея дегустацией. Любопытно, что там будут делать? Регистрация — тут.
  • Музей «А-100» тоже подготовил свое мероприятие для тех, кто не прочь узнать историю экспонатов, связанных с нефтеперерабатывающей отраслью. Чтобы попасть на экскурсию, нужно зарегистрироваться.
  • Молнии Тесла и жидкий азот — да, пришла очередь музея науки «Элементо», там тоже будут с 21.30 шуметь на Ночи музеев. Среди прочих развлечений гостей ждут эксперименты с электричеством и научные шоу-программы для всей семьи. Приходите научиться играть на лазерной арфе. Вход — 10 рублей.
  • А может, вы хотите провести ночь в олимпийском музее? Такая возможность будет. Можно бесплатно, но по записи посетить самую крупную спортивную экспозицию в стране, увидеть коллекцию олимпийских факелов, оливковый венок Юлии Нестеренко из Афин-2004, хоккейную форму Руслана Салея и многое другое. Или с помощью Xbox Kinect попробовать себя в легкоатлетических дисциплинах и стрельбе. Может, даже кого-нибудь из спортивных звезд встретите.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главное музейное событие страны пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Мы насчитали больше 25 минских музеев, которые предлагают неформально отдохнуть в этот вечер....
 
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