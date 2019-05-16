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Памяти классика: школьники Беларуси год изучали творчество Ивана Тургенева

17.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наградили победителей культурно-образовательного проекта, посвященного двухсотлетию со дня рождения Ивана Тургенева, передает телеканал «МИР 24». 

Целый год школьники во всех областях республики изучали книги классика, писали эссе и сочинения. Самые активные теперь отправятся в образовательную поездку в Россию.

«Мы все вместе снимали видео, где читали отрывки Тургенева. Фотографировались, тем самым создавая галерею девушек Тургенева», – рассказала ученица средней школы № 1 г. Скиделя Татьяна Бубен.

«Тургенев является иконой словесности и русского языка. Он по этому поводу много сам говорил. И, конечно, этот проект объединяет детей из России, со всех регионов Республики Беларусь»,- отметил Андрей Клинцевич, и.о. руководителя Представительства Россотрудничества в Беларуси.

Культурно-образовательный проект организован при поддержке Представительства Россотрудничества и Министерства образования Беларуси.

 

 

 

 

 

 

 

 



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В республике завершился культурно-образовательный проект, посвященный двухсотлетию со дня рождения писателя.
 
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