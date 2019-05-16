«Раньше всегда выезжал с напарником». Что известно об убитом инспекторе ГАИ из Могилева

Источник материала: Tut.by

«Спокойный, отзывчивый, хотел, чтобы все было по справедливости». Так говорят друзья об инспекторе ГАИ Могилева Евгении Потаповиче, погибшем 16 мая на службе от рук убийц , которых милиции пока не удалось задержать. Один из них рассказал AUTO.TUT.BY о Жене: каким он был, как жил и работал, о чем мечтал.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

О похищении сотрудника ДПС при исполнении своих служебных обязанностей людьми в черной «Волге» стало известно вчера вечером. Из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции выяснилось, что около 18 часов он выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 лейтенант прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием. Еще через некоторое время убитого инспектора нашли под Могилевом. Весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, в нескольких регионах введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты. СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Ход расследования уголовного дела — на личном контроле главы СК Носкевича.

Этой ночью на Могилевщине люди взбудоражены и оглушены новостью об убийстве их земляка — лейтенанта милиции Евгения Потаповича. Интернет разрывается от сообщений и вопросов, на которые пока нет ответов: кто и зачем это сотворил?

— С Женей мы дружили очень давно, может с подросткового возраста. Часто разговаривали по телефону, встречались, — рассказал один из друзей погибшего парня. — Последний раз я видел его в воскресенье, пообщались, Женя попросил занять ему денег, подвез меня до дома, разговаривали…

16 мая парень выехал с работы после 18.00 и минут через тридцать позвонил Жене на мобильник.

— Телефон был отключен, я набрал второй номер — то же самое. Смотрю, он был во ВКонтакте в 18.07, заходил с мобильника. Подумал: ну ладно, потом перезвоню, может, он занят. А после 19.00 звонит наш общий знакомый и спрашивает: это не с твоим другом случилась беда? И рассказывает о том, что уже было в новостях в то время.

Страшным слухам парень не поверил, но все же решил зайти в интернет и уточнить информацию.

— Читаю, а там фамилия Женина… У меня все заколотилось. Начал писать нашим общим друзьям, а те подтвердили: да, это нашего Женю убили…

Могилевчанин не понимает, что же могло произойти: спокойная страна, спокойный город, никаких бандитских разборок — а тут такое.

— Женя рассказывал, что на службе у него есть напарник, с ним он раньше всегда выезжал на вызовы. А в новостях написано, что он куда-то выбыл один. Мы все очень удивились, как же так получилось? Информации от милиции очень мало, одни домыслы…



Фото со страницы Евгения ВКонтакте

Евгений Потапович родом из Могилева. Парень в семье — единственный ребенок, родители в разводе. Отучился в Могилевском институте МВД и уже почти год работал в ГАИ.

— Сейчас мало кто хочет в милицию идти, зарплата вроде там небольшая, но у Жени выбора не было — отработка. А потом уже говорил, что нравилось в ГАИ, однако служба непростая, а людей не хватает, надо многое успевать. Знаю, что хотел и дальше служить, дослужиться до высокого звания. Как бы ни было в милиции тяжело, уходить не собирался.

Еще во время учебы Женя копил на свою мечту — машину. А недавно недорого купил третий «гольф». Правда, говорят друзья, машина оказалась проблемная — постоянно требовала ремонта.

— Но он не переживал, делал эту машину, переваривал, меня иногда просил помочь. Я, конечно, соглашался: как же можно было Жене отказать? Он сам был очень отзывчивый, если нужна помощь — всегда был готов. Спокойный, веселый, хотел, чтобы все было по справедливости.

Все в жизни у молодого милиционера шло своим чередом: работа, любимая девушка, планы на будущее. 25 июля Евгению должно было исполниться 23 года. Он еще не планировал, как его отметит, но с ребятами договаривались, что, может быть, поедут в лес, пожарят шашлыки.

Друзья Жени договорились, что в пятницу днем поедут к его маме — поддержать, оказать помощь. А потом будут готовиться к похоронам.

По состоянию на 06.30 17 мая у TUT.BY нет информации о том, нашли ли убийц молодого инспектора.