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«Раньше всегда выезжал с напарником». Что известно об убитом инспекторе ГАИ из Могилева
Источник материала: Tut.by
«Спокойный, отзывчивый, хотел, чтобы все было по справедливости». Так говорят друзья об инспекторе ГАИ Могилева Евгении Потаповиче,
Этой ночью на Могилевщине люди взбудоражены и оглушены новостью об убийстве их земляка — лейтенанта милиции Евгения Потаповича. Интернет разрывается от сообщений и вопросов, на которые пока нет ответов: кто и зачем это сотворил?
— С Женей мы дружили очень давно, может с подросткового возраста. Часто разговаривали по телефону, встречались, — рассказал один из друзей погибшего парня. — Последний раз я видел его в воскресенье, пообщались, Женя попросил занять ему денег, подвез меня до дома, разговаривали…
16 мая парень выехал с работы после 18.00 и минут через тридцать позвонил Жене на мобильник.
— Телефон был отключен, я набрал второй номер — то же самое. Смотрю, он был во ВКонтакте в 18.07, заходил с мобильника. Подумал: ну ладно, потом перезвоню, может, он занят. А после 19.00 звонит наш общий знакомый и спрашивает: это не с твоим другом случилась беда? И рассказывает о том, что уже было в новостях в то время.
Страшным слухам парень не поверил, но все же решил зайти в интернет и уточнить информацию.
— Читаю, а там фамилия Женина… У меня все заколотилось. Начал писать нашим общим друзьям, а те подтвердили: да, это нашего Женю убили…
Могилевчанин не понимает, что же могло произойти: спокойная страна, спокойный город, никаких бандитских разборок — а тут такое.
— Женя рассказывал, что на службе у него есть напарник, с ним он раньше всегда выезжал на вызовы. А в новостях написано, что он куда-то выбыл один. Мы все очень удивились, как же так получилось? Информации от милиции очень мало, одни домыслы…
Евгений Потапович родом из Могилева. Парень в семье — единственный ребенок, родители в разводе. Отучился в Могилевском институте МВД и уже почти год работал в ГАИ.
— Сейчас мало кто хочет в милицию идти, зарплата вроде там небольшая, но у Жени выбора не было — отработка. А потом уже говорил, что нравилось в ГАИ, однако служба непростая, а людей не хватает, надо многое успевать. Знаю, что хотел и дальше служить, дослужиться до высокого звания. Как бы ни было в милиции тяжело, уходить не собирался.
Еще во время учебы Женя копил на свою мечту — машину. А недавно недорого купил третий «гольф». Правда, говорят друзья, машина оказалась проблемная — постоянно требовала ремонта.
— Но он не переживал, делал эту машину, переваривал, меня иногда просил помочь. Я, конечно, соглашался: как же можно было Жене отказать? Он сам был очень отзывчивый, если нужна помощь — всегда был готов. Спокойный, веселый, хотел, чтобы все было по справедливости.
Все в жизни у молодого милиционера шло своим чередом: работа, любимая девушка, планы на будущее. 25 июля Евгению должно было исполниться 23 года. Он еще не планировал, как его отметит, но с ребятами договаривались, что, может быть, поедут в лес, пожарят шашлыки.
Друзья Жени договорились, что в пятницу днем поедут к его маме — поддержать, оказать помощь. А потом будут готовиться к похоронам.
По состоянию на 06.30 17 мая у TUT.BY нет информации о том, нашли ли убийц молодого инспектора.
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«Женя рассказывал, что на службе у него есть напарник, с ним он всегда и работал. А в новостях написано, что он куда-то выбыл один. Мы все очень удивились: как же так...
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